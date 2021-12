L'Ajuntament de Tarragona signa la venda del solar de la benzinera de Sant Pere i Sant Pau

Aquesta operació permetrà finançar l'esperada remodelació de la plaça de la Cinquena Promoció del mateix barri

Actualitzada 15/12/2021 a les 15:40

El conseller de Béns i Patrimoni Hermán Pinedo ha signat aquesta setmana la venda del solar de la gasolinera de Sant Pere i Sant Pau per 670.000 euros. El conseller de Territori i Mobilitat Xavi Puig ha explicat que aquesta operació ha estat gràcies a «la bona feina de l'equip de Béns i Patrimoni, capitanejat pel company Hermán Pinedo, que ha tirat endavant aquesta venda tant important i que arriba després que durant anys l'ajuntament hagués intentat infructuosament vendre patrimoni. És per tant, un èxit per la ciutat».Aquesta venda permetrà dur a terme l'esperada remodelació de la plaça de la Cinquena Promoció del mateix barri. En aquest sentit el conseller de Territori i Movilitat Xavi Puig ha destacat que «des del primer moment vam voler que els recursos d'aquesta venda es quedessin al barri». La plaça de la Cinquena Promoció arrossega problemes importants que comprometen la salubritat de l'espai.L'Ajuntament està parlant amb els veïns al voltant d'una formula legal per dur a terme aquesta remodelació ja que es tracta d'una plaça privada però té un ús públic.