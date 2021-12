El PSC presenta les seves deu propostes per negociar els pressupostos de Tarragona

Segons els socialistes, la ciutat «ha perdut el rumb» des de l'arribada de Ricomà a l'alcaldia, fet que han vist reflectit en la proposta de comptes

Actualitzada 14/12/2021 a les 21:09

El Partit Socialista a Tarragona va presentar ahir la seva proposta de comptes per l'any 2022. En aquests, els socialistes remarcaven tenir un model de ciutat «al qual volem arribar per recuperar la capitalitat que es mereix una capital de província». Un aspecte en què, segons ells, el govern «ha perdut el rumb des de l'arribada de Pau Ricomà com a alcalde», ja que «haurien de buscar el consens en quin concepte volen de ciutat, i sembla que no ho tenen clar», remarcava Sandra Ramos, portaveu del PSC. La socialista explicava que ja s'han reunit en una ocasió amb representants del govern per tal de conèixer el seu plantejament dels comptes per al 2022. Ramos relatava que es van trobar amb uns documents poc clars, i que «no ens agrada haver de fer propostes sense veure uns pressupostos ben estructurats». Dels «esbossos» que el PSC declarava haver vist, sí que remarcaven la instal·lació de lavabos públics o les millores en voreres, unes accions «que estan bé, s'han de fer», però que «cal anar més enllà, i és una cosa que no s'està fent».

Fer de Tarragona una capital

Els socialistes van fer arribar ahir mateix les seves propostes al govern, a partir de les quals negociaran el seu vot a favor o en contra. «O creuen en el mateix model de ciutat que nosaltres, o no hi creuen», responia Ramos en ser preguntada sobre el sentit del seu vot per l'aprovació dels comptes en funció que el govern accepti més o menys quantitat dels seus suggeriments.

En total, els socialistes han redactat deu propostes, les quals giren al voltant de la capitalitat de la ciutat i la seva recuperació tant econòmica com social sota el títol Tarragona Capital de.... En aquest sentit, proposen un recorregut per tota la ciutat, passant per diferents eixos i espais que creuen essencials i que es troben tots interconnectats entre ells per a reactivar Tarragona. «És un projecte de ciutat, amb cohesió. No són propostes fetes a la babalà», remarcava Ramos.

Els socialistes suggereixen una inversió de 7,5 milions d'euros, amb una despesa corrent de 800.000. Entre les inversions es troben projectes històrics, com són el cas del Rambla Science a l'antic Banc d'Espanya, la finalització de les obres del Palau d'Esports Catalunya a l'Anella Mediterrània o la implementació de l'Illa Corsini.

D'altra banda, el PSC exposava la necessitat de treballar més sobre el problema que existeix amb la salut mental juvenil. «Falta un Pla de Salut Mental en joves, ja que la sanitat pública està demostrant ser deficitària. Hi ha un pla pilot ara mateix a Bonavista i Torreforta, però creiem que no és suficient i que cal posar més recursos sobre la taula», declarava Ramos. A més, també tornaven a demanar la creació del Casal de les dones. «Hi ha una voluntat col·lectiva al consistori perquè aquest espai existeixi, però no s'ha mogut ni un dit», reclamava la portaveu.

La partida més gran que proposaven aniria destinada a la proposta Tarragona capital verda, centrada a fer un canvi real de model energètic a la ciutat a través de la creació d'una Empresa Municipal de Serveis Energètics i la instal·lació de plaques solars a edificis municipals. Els socialistes també destaquen la seguretat a través de noves càmeres de videovigilància a Llevant i la creació de noves comissaries mòbils. Per acabar, també demanen l'habilitació de més espais culturals a la Tabacalera.