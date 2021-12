El Carnaval tornarà a desfilar pels carrers de Tarragona

Ajuntament i comparses han consensuat celebrar la Rua de l'Artesania però sense concurs

Actualitzada 15/12/2021 a les 12:55

Els eixos principals del Carnaval 2022

Tarragona reprendrà aquest proper 2022 la celebració del seu Carnaval després d'haver-se de suspendre l'any passat amb motiu de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Així ho ha acordat per majoria la Comissió Consultiva de Carnaval, formada pel consistori i les comparses en reunions recents.Tal com ha anunciat aquest matí la consellera de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, «fruit del treball conjunt amb les diferents comparses i sempre i quan la situació sanitària ho permeti, enguany hi tornarem». Solé ha explicat que «serà un Carnaval atípic, sense competició entre les comparses participants». I és que Ajuntament i comparses han consensuat celebrar la Rua de l'Artesania però sense concurs, de manera que les comparses podran lluir les seves temàtiques sense la pressió i els recursos econòmics que suposa concursar.Segons ha explicat Solé «la falta de temps, material i fins i tot de membres no permeten un carnaval habitual. Allò realment important és poder recuperar el carrer gràcies a l'esforç que les comparses estan fent – i ha conclòs - la competició i el nivell és secundari, tot i que segur, les nostres comparses estaran a l'alçada de la situació».Així, el Carnaval 2022 tindrà com a eix principal la rua de lluïment de dissabte amb la única diferència respecte a altres edicions que aquesta no tindrà concurs. És a dir, les comparses desfilaran dissabte pels carrers de la ciutat amb tota la seva esplendor però sense competir.Aquest Carnaval també comptarà amb la figura del Rei Carnestoltes i la Concubina, de la Colla la Bóta, mentre que els seus sèquits aniran a càrrec de les comparses Colours Fantasy i Disc 45. Una agrupació de comparses que, segons ha destacat Solé, «reforça més que mai la convivència entre sàtira i lluïment al nostre Carnaval». La consellera de Cultura i Festes també ha volgut remarcar la importància que, “malgrat la situació que s'està vivint es pugui tirar endavant actes tan emblemàtics del Carnaval com és la presència del Rei Carnestoltes i la Concubina”.Sens dubte, un altre dels aspectes més destacats del Carnaval 2022 serà el retorn dels grups de foc, que actuaran de manera itinerant per primer cop a la ciutat després de dos anys sense fer-ho, amb el seu recorregut habitual pels carrers de la Part Alta, el dimarts de Dol.D'aquesta manera, i a l'espera de tancar un programa definitiu el proper mes de gener, el Carnaval 2022, que se celebraria del 22 de febrer a l'1 de març. S'iniciaria dimarts dia 22 amb la presentació del Ninot, la Ninota i la Bota, a a càrrec de l'Agrupació de Figures Festives; el dimecres 23 de febrer, el Rei Carnestoltes i la Concubina entraran a la ciutat i desfilaran per les escoles dijous i divendres per tal que els més petits puguin gaudir de la seva presència. Dissabte, la Rua de l'Artesania serà la protagonista indiscutible de la jornada amb el seu recorregut habitual. Dilluns 28, es durà a terme el judici del Rei Carnestoltes de la mà de la Colla la Bóta i dimarts el repartiment d'esqueles pel matí i per la tarda l'enterrament, que comptarà amb la presència, entre d'altres, dels grups de foc de la ciutat (Ball de diables, Drac, Bou, Víbria, Griu i Diables Voramar).