L'autor dels fets ha fugit amb cotxe i els Mossos d'Esquadra han iniciat un 'dispositiu gàbia' per tal de localitzar-lo

Actualitzada 14/12/2021 a les 13:05

Al voltant de les 11.30 del matí diversos veïns han alertat als Mossos d'Esquadra per un tiroteig en un edifici de la plaça Prim de Tarragona, coneguda com la Mitja Lluna. Segons ha pogut confirmar Diari Més, tres persones han resultat ferides en aquest succés, dues en estat greu i una tercera en estat crític que ha estat traslladada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.Les primeres informacions indiquen que el tiroteig ha ocorregut al número 5 de la plaça en unes oficines de l'empresa Securitas. L'autor podria ser un extreballador de l'empresa que ha fugit del lloc dels fets amb un vehicle tipus Citroën Xsara amb matrícula 0795CBC. Segons ha pogut confirmar Diari Més, els Mossos d'Esquadra han obert un 'dispositiu gàbia' (control dels accessos i les sortides) per tal de localitzar-lo, si passades unes hores els agents no aconsegueixen detenir-lo, s'optarà per dur a terme altres mètodes de cerca i captura.Al lloc dels fets s'hi han desplaçat sis vehicles dels Mossos d'Esquadra i deu unitats del SEM i Policia Nacional. Després de traslladar els ferits als centres hospitalaris la policia científica ha entrat a l'edifici.Un veí que es trobava per la zona ha explicat que «s'ha sentit un tret, com un petard. Ha sortit un noi amb una motxilla i ha sortit corrents de Securitas. Tot plegat ha passat a Securitas. S'ha sentit una dona cridar molt. Ha hagut de ser molt greu perquè cridava moltíssim, però encara no sabem què ha passat». Una altra veïna que es trobava al balcó assegurava haver sentit també el tret, «al principi he pensat que era un petard» i he vist que la gent començava a trucar. Afegeix també que l'home que hauria disparat el tret duia una motxilla d'esport «estava molt agitat». «Ha pujat un cotxe i han pogut fer fotos de la matrícula», afirma la mateixa veïna.