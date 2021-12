Tarragona assoleix els objectius als barris on s'han implantat els contenidors tancats

L'objectiu és una recollida selectiva del 55% i al Serrallo s'ha arribat al 68,27%

Actualitzada 14/12/2021 a les 17:21

La transformació en xifres

Serrallo

Cala Romana

Bonavista

Impropis

Conclusions i mirada cap al futur

Des del passat mes d'agost Tarragona ha aconseguit augmentar la recollida selectiva amb la implantació a tres barris de la ciutat del sistema de control d'accés i identificació d'usuaris/es als contenidors. Aquesta transformació ha estat «feta en temps rècord», tal i com ha apuntat el conseller de Neteja Pública, Jordi Fortuny. «Tarragona ha assolit ja els objectius d'Europa pel 2025 als tres barris on s'han implantat els contenidors tancats”, ha dit. I apunta el regidor: «L'objectiu és una recollida selectiva del 55% i al Serrallo s'ha arribat al 68,27%». A Cala Romana l'índex és del 49% i a Bonavista del 53%.L'any 2020 el percentatge de recollida selectiva, en contenidors i deixalleria, de Tarragona va ser del 33,51%. En aquest sentit s'havia observat un estancament en el creixement de la recollida selectiva des del 2014, la qual cosa justificava la necessitat d'introduir canvis en el model de recollida selectiva implementat a la ciutat.Les dades destacaven especialment la poca quantitat de recollida separada d'orgànica, 3.690,82 tones el 2020, en comparació amb la fracció resta, 40.681,42 tones el mateix any. Aquests fets i la necessitat d'un canvi de model de recollida, van motivar a la implementació dels contenidors tancats, una eina amb identificació individualitzada, que en un futur ens parli d'un usuari més responsable i sensibilitzat amb l'entorn.Per valorar les dades cal tenir en compte que la selectiva pot ser només l'obtinguda dels contenidors de via pública o també la d'aquests contenidors més voluminosos, deixalleria, poda, oli i tèxtil. A Bonavista, a més, s'ha limitat l'aportació de la resta a tres dies a la setmana (dimarts, divendres i diumenge), excepte els generadors de tèxtil sanitari (com bolquers). Al Serrallo i Cala Romana no s'ha fet aquesta limitació i es pot obrir la resta cada dia. La orgànica no s'ha limitat en cap barri i es pot obrir també cada dia.Al Serrallo s'observa que abans del contenidors tancats la recollida selectiva era d'un 51,51/% i la de resta 48,49%. Amb contenidors tancats, ha passat a un 68,27% de recollida selectiva i de resta del 31,73%. Per tant, tenim un increment de les fraccions selectives del 16,86% i una baixada del 16,86% de fracció resta.El resultat es substancialment superior a la resta de barris pel pes en la generació de residus de la recollida comercial porta a porta d'orgànica, vidre i cartró. Afegint les altres recollides selectives, que són els voluminosos, oli, tèxtil, poda i deixalleries, l'índex de selectiva seria del 72%.S'observa que la recollida selectiva era d'un 24% i la resta del 76% i amb els contenidors tancats la recollida selectiva ha passat al 49% i la resta al 51%. Com a conclusió s'observa un augment de la selectiva 25% i una baixada del 25% de fracció resta.Si a aquesta dada s'hi afegeixen les altres recollides selectives (voluminosos, poda, tèxtil, roba i oli), la selectiva bruta al barri seria del 55%, complint amb els objectius establerts.S'observa que abans del contenidors tancats la recollida selectiva era del 31% i la resta del 69% i amb la implantació tenim unai resta del 47%.Com a conclusió, després de tancar contenidors veiem un augment del 22% de recollida selectiva. Si s'hi afegeix les altres recollides selectives, el percentatge es del 58%, complint amb els objectius establerts.Amb el tancament de contenidors s'esperava un increment d'impropis en els contenidors sense control d'accés (envasos, vidre i cartró), i en la pròpia orgànica. Per valorar-ho s'han fet caracteritzacions i estudis de l'evolució d'aquests residus. En general s'ha vist increment sobretot al contenidor d'envasos, però poc als altres contenidors, sobretot a l'orgànica, la qual cosa indica resultats favorables del sistema i que, per obtenir encara millors resultats de selectiva, seria necessari controlar l'accés també als contenidors d'envasos i cartró.En un escenari del 53% de selectiva, l'Ajuntament tindria un estalvi en incineració aproximat de 110.000 €/mes, que equivaldria a 1.312.987 €/any, per la qual es planteja el control d'accés en contenidors a tota la ciutat, limitant l'obertura del contenidor de resta a tres dies a la setmana; junt amb zones de porta a porta, també amb identificació dels usuaris/es. Amb una implantació progressiva des de l'inici del nou contracte.Altres accions complementaries necessàries serien augmentar la recollida porta a porta comercial (es poden veure els bons resultats al Serrallo, amb tancament i porta a porta comercial) i implementar el pagament per generació o per ús dels contenidors (canvi en la ordenança fiscal de recollida d'escombraries).