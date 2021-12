Localitzen l'autor del tiroteig a Tarragona atrinxerat en una masia de Riudoms

Quatre persones han resultat ferides, una d'elles un Mosso d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han encerclat la zona i es preveu una possible entrada del Grup Especial d'Intervenció (GEI). L'home té permís d'armes i sap fer-les servir, segons fonts policials. El major del cos, Josep Lluís Trapero, està seguint de prop la intervenció, des del Cecor al centre 112 de Reus.

La policia demana a la població que no s'acosti a la zona per la seva seguretat i la dels efectius que hi treballen i demanen que segueixi les indicacions dels agents. La policia catalana ha tallat l'autovia T-11, cosa que provoca importants retencions de Reus a les Borges del Camp.



El relat del tiroteig a les oficines de Securitas

Els Mossos d'Esquadra busquen pel terme municipal de Riudoms l'autor del tiroteig que ha ocorregut aquest matí a Tarragona. Les últimes informacions indiquen que els cossos de seguretat han localitzat a M.E.S. atrinxerat en una masia i va armat. Segons veïns del poble, es tractaria del Mas Blau.Al voltant de les 11.30 hores diversos veïns han alertat als Mossos d'Esquadra per un tiroteig en un edifici de la plaça Prim de Tarragona, coneguda com la Mitja Lluna. L'autor del succés, M.E.S., ha entrat a l'edifici i ha accedit a la primera planta on hi ha les oficines de Securitas. Allà ha disparat a tres persones i ha fugit en cotxe. Dos ferits han estat traslladats en estat greu a Santa Tecla, l'altra persona ferida ha estat atesa a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona en estat crític.Un veí que es trobava per la zona ha explicat que «s'ha sentit un tret, com un petard. Ha sortit un noi amb una motxilla i ha sortit corrents de Securitas. Tot plegat ha passat a Securitas. S'ha sentit una dona cridar molt. Ha hagut de ser molt greu perquè cridava moltíssim, però encara no sabem què ha passat». Una altra veïna que es trobava al balcó assegurava haver sentit també el tret, «al principi he pensat que era un petard» i he vist que la gent començava a trucar. Afegeix també que l'home que hauria disparat el tret duia una motxilla d'esport «estava molt agitat». «Ha pujat un cotxe i han pogut fer fotos de la matrícula», afirma la mateixa veïna.Els cossos de seguretat s'han desplaçat ràpidament a la plaça Mitja Lluna dels fets, però M.E.S. ja havia marxat amb un Citroën Xsara amb matrícula 0795CBC. Immediatament, s'ha muntat un 'operatiu gàbia' (control dels accessos i les sortides) per intentar detenir-lo. Un Mosso d'Esquadra que feia un control a una rotonda de l'N-420 a Reus en direcció a Maspujols, s'ha topat amb el tirador i ha resultat ferit d'un tret. L'agent ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital de la Vall d'Hebron.