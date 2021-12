L'Ajuntament de Tarragona vol clausurar els abocadors il·legals abans del dia 30

Hi haurà una nova licitació per retirar els residus, identificar els punts d'abocament i bloquejar-ne els accessos

Actualitzada 13/12/2021 a les 20:25

L'Ajuntament de Tarragona preveu netejar els abocadors il·legals de la ciutat i del terme municipal abans dels dia 30 d'aquest mateix mes. Amb aquest objectiu, ha convocat una licitació per a les empreses que vulguin realitzar aquest servei amb el compromís que els residus estiguin dipositats a la deixalleria en la data prevista. El pressupost previst és de13.382,60 euros.

Segons que indica la convocatòria de licitació, «s'ha detectat des del departament de Medi Ambient una presència considerable de residus sòlids en terrenys rústics de propietat municipal així com en camins referenciats al terme municipal. Es fa necessària una actuació en els abocaments detectats, havent de contractar una empresa que pugui efectuar aquestes tasques».

Concretament, l'empresa que rebi d'adjudicació haurà de procedir a la identificació dels abocaments incontrolats en el terme municipal, en les zones rústiques de propietat municipal i en els camins inventariats, la retirada dels residus, el tractament controlat de les deixalles i el condicionament de l'espai posteriorment a l'actuació per impedir els futurs abocaments incontrolats i la limitació d'accés de vehicles a llocs susceptibles d'acollir nous abocaments no regulats.

Impedir l'accés

Això s'espera aconseguir amb la col·locació de pedres i materials diversos per impedir l'accés de vehicles a les zones internes dels camins. Els responsables també hauran de cartografiar tots els abocaments que trobin, i advertir-ne el consistori, per evitar el seu ús en el futur com a punts habituals d'abocament, i identificar el tipus de material llençat i la seva ubicació.

Posteriorment, totes les matèries que es retirin hauran de ser traslladades a la deixalleria municipal, o a altres centres en funció de les seves característiques. L'Ajuntament està interessat en contractar un servei que tingui capacitat de treballar amb materials adients per impedir l'accés de vehicles als abocaments netejats i una flota de vehicles preparada per poder clausurar amb pedres de gran mida camins que poden conduir a abocadors.

També hauran de tenir coneixement del tractament dels residus i facilitat per accedir a la deixalleria municipal, així com a altres instal·lacions de tractaments de residus especials .

Des de l'última neteja que es va realizar, el mes de juliol passat, els serveis municipals han detectat almenys 9 punts d'abocament a la zona de Llevant de la ciutat, als voltants de l'ermita del Llorito, de la urbanització del Rodolat del Moro, dels accessos a la pedrera romana del Mèdol i en llocs propers. Atès que aquesta és una zona boscosa del terme municipal, es considera que les persones incíviques aprofiten la circumstància per dur-hi les seves deixalles i aconseguir que quedin amagades durant més temps.

És per aquesta raó que el consistori vol disposar d'un mapa el més exacte possible dels llocs susceptibles de convertir-se en abocadors incontrolats per posar-hi remei, netejant-los i impossibilitant-ne l'accés.

L'Ajuntament té l'obligació legal de prestar el servei de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus municipals. Els abocaments il·legals, a més d'embrutar el territori, dificulten totes les tasques de reciclatge que s'han de dur a terme.