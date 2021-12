El PSC i ECP de Tarragona resten a l'espera d'una proposta ferma dels pressupostos

Els comptes del 2022 continuen en l'aire pendents d'un acord entre partits a poques setmanes d'acabar l'any

Actualitzada 13/12/2021 a les 21:55

Els pressupostos per l'any 2022 continuen a l'espera d'un acord entre partits, en una carrera contrarellotge fins al ple en el qual es decidirà la seva aprovació o, al contrari, es prorrogaran els d'enguany. Segons els principals grups de l'oposició, el PSC i En Comú Podem (ECP), encara no tenen decidit el seu vot perquè es troben a l'espera que el govern els faci una proposta clara i definida del que seran els comptes pel pròxim any.

De fet, les dues portaveus, Sandra Ramos (PSC) i Carla Aguilar (ECP) coincidien en el fet que els representants del consistori encara no els han fet arribar els pressupostos i que, per tant, encara no es poden posicionar ni tampoc prendre cap decisió al respecte.

Ramos afirmava que ja van tenir una primera trobada amb l'equip de govern, on van tornar a ensenyar-los «uns documents amb números, no són uns pressupostos», una situació que ja van denunciar a principis de mes, quan el conseller Jordi Fortuny va presentar la seva proposta pels comptes del 2022. Alhora, Ramos anunciava que el PSC faria propostes sobre els documents que ells havien vist.

Per la seva banda, el grup municipal d'ECP ja fa tres mesos que està acumulant suggeriments perquè siguin inclosos als comptes de l'any vinent. En concret, el partit ja n'ha presentat un total de 73 idees per a aplicar-les. Segons Carla Aguilar, aquestes passen des d'«eixos socials, feministes, LGTBI o capacitats diverses fins a qüestions de sostenibilitat, benestar animal», les quals estarien molt enfocades a garantir i reforçar l'economia ciutadana. Alguns exemples que posava la mateixa portaveu eren reforçar els serveis de salut mental en entitats de la ciutat i que hi hagi sinergies amb l'Ajuntament, instaurar un servei de feminismes dedicat per a homes, la demolició de la plataforma del Miracle o la creació d'un segell de turisme ecològic a Tarragona. Tot i això, la principal demanda que té actualment aquest grup de l'oposició és augmentar fins al 20% la despesa en allò social. «Cal establir un pla per a permetre a la ciutadania que ho necessiti sortir de la crisi social que ha deixat la pandèmia», remarcava Aguilar. Alhora, i responent a l'augment de la partida pressupostària que es destinarà a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) que va anunciar ja el govern, Aguilar assenyalava que «és evident que aquesta havia d'augmentar, és una acció correcta. Però no només parlem de serveis socials, hi ha moltes altres accions socials sobre les quals cal actuar a la ciutat».

El govern va presentar la seva proposta de comptes el passat dia 1 de desembre. Aquests destacaven per un augment de despeses, alhora que hi haurà una davallada en els ingressos. A més, compten amb 7 milions d'euros menys per a inversions.