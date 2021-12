Cop a la xarxa que introduïa droga oculta en blocs de formigó des de Mèxic

L'operació Eboli Bacterio ha acabat amb 16 detencions a Barcelona, Tarragona, Toledo i València

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil, amb l'Agència Tributària i Europol, han desmantellat una organització criminal vinculada amb un cartell mexicà ja assentada a Espanya i Països Baixos dedicada a introduir pel port de Barcelona grans quantitats de cocaïna i metanfetamina ocultes en blocs de formigó a través d'un nou sistema indetectable.Després de tres anys d'investigació, els cossos policials destaquen aquest dimarts en un comunicat que l'operació Eboli Bacterio ha acabat amb 16 detencions a Barcelona, Tarragona, Talavera de la Reina (Toledo) i València, a més d'arrestos a Països Baixos i Turquia i la «major intervenció» de metanfetamines -2.549 quilos-, a més de 1,3 quilos més de cocaïna i la confiscació de 17.000 litres de productes químics.Els investigadors afirmen amb aquest operatiu es dona per desmantellada la principal via d'introducció a Europa d'aquestes substancies estupefaents a través del Port de Barcelona i descobreixen una nova forma per introduir la droga que consistia a crear habitacles ocults en el procés de fabricació de blocs de formigó.Les investigacions van començar el 2017, quan els agents van començar les perquisicions sobre una empresa mexicana que podria estar introduint importants quantitats de substància estupefaent a Europa a través d'Espanya.Aquesta empresa, situada a Mèxic, estaria a la disposició del cartell dels Beltrán Leyva, els qui, valent-se d'uns blocs tèrmics de formigó prefabricats destinats a la construcció, ocultaven al seu interior la droga.Aprofitaven, d'aquesta forma, la infraestructura de les seves operacions de comerç internacional, provinents de Sud-amèrica i Centreamèrica, per copar el mercat europeu de substàncies estupefaents.Les perquisicions suggerien que els càrtels mexicans estaven intentant «trencar» o «inundar» el mercat europeu de la famosa substancia estupefaent coneguda com a crystal meth o metanfetamina.Resultat d'aquestes sospites, el 2019 la Policia de Països Baixos va intervenir en un magatzem de Rotterdam 2.537 quilograms de metanfetamina pura (crystal meth) i va detectar un magatzem a la localitat d'Utrecht, on s'emmagatzemava un total de 17.000 litres de productes químics per a la producció d'estupefaents.Aquestes substàncies provenien d'una empresa establerta a Espanya i encarregada d'introduir la droga per encàrrec del càrtel mexicà.Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera van conjuminar esforços per controlar els moviments de l'empresa responsable d'aquestes partides, establerta a Mèxic i a Barcelona.Un ciutadà amb doble nacionalitat espanyola i mexicana era el responsable de totes les gestions i principal sospitós del càrtel mexicà al nostre país.Amb tots els indicis i, amb suport de la Fiscalia Especial Antidroga de l'Audiència Nacional, es va investigar al detall l'empresa per identificar tots els actors implicats.En un d'aquests enviaments per mar, els agents van seguir la mercaderia fins a arribar a una nau industrial de la localitat barcelonina de Sant Boi de Llobregat, on van ser sotmesos a inspecció.Allà van comprovar després de perforar els blocs que s'ocultava droga: 834 quilos de cocaïna i dotze de metanfetamina.En un nou enviament a Barcelona es van obrir al port dos contenidors marítims més, en els quals es van trobar els blocs de formigó tèrmic. En diversos d'ells s'hi amagaven 536 quilos de cocaïna.Després d'aquestes dues operacions, els cossos policials d'Espanya i Països Baixos han desmantellat al complet l'organització, perquè restava per detenir la cúpula, refugiada als Països Baixos, amb set detinguts, que seguien controlant les seves inversions i el blanqueig de capitals provinent del tràfic de drogues.Finalment, els investigadors també van desentranyar l'estructura de blanqueig que l'organització criminal disposava a Espanya.La remissió de fons a Mèxic es feia mitjançant la col·laboració d'empresaris espanyols establerts a Talavera de la Reina i València, els qui havien dissenyat un complex entramat empresarial.D'una banda, es legitimava la recepció dels blocs de formigó tèrmic que eren exportats des de Mèxic. Una vegada a Espanya, les empreses encarregades de rebre'ls eren, al seu torn, les encarregades de donar-los sortida a aquells blocs de formigó que no portaven al seu interior substancia estupefaent, contactant per a això amb empreses de construcció.Aquesta labor els resultava summament difícil per no tractar-se d'un material de construcció molt utilitzat en l'edificació espanyola.A més, els empresaris s'encarregaven de donar cobertura a l'organització llogant propietats on emmagatzemar aquells blocs sense droga i d'emmascarar grans quantitats de diners procedents de la Unió dels Emirats Àrabs i Hong Kong, que es transferien a Mèxic utilitzant els comptes bancaris de les empreses espanyoles.