Una manifestació pels drets i la justícia social recorre Tarragona

La convocatòria es feia coordinadament amb altres ciutats catalanes

Actualitzada 12/12/2021 a les 19:34

Un gran nombre de persones, convocades per la plataforma Més drets i més justícia social es van manifestar ahir pel centre de Tarragona i d'altres ciutats reivindicant la derogació de les reformes laborals i la protecció dels serveis públics. El manifestants, amb la participació dels sindicats i diversos col·lectius ciutadans, va recórrer la Rambla fins al Balcó del Mediterrani.



Aquesta plataforma exigeix també la pujada del salari mínim fins a 1.000 euros el gener del 2022 i fins al 60 % del salari mitjà al final de la legislatura, la regulació del preu de l'habitatge i del preu de l'electricitat, l'estabilitat i la suficiència del sistema públic de pensions, polítiques i recursos suficients per a la promoció de la igualtat efectiva entre dones i homes, així com per a la prevenció de totes les violències masclistes i l'atenció a les seves víctimes, un pacte per a la joventut i la derogació de la llei mordassa, entre d'altres coses.