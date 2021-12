Tarragona vol atreure el mercat de Madrid per desestacionalitzar el turisme i potenciar la seva marca

L'Ajuntament i la DO promocionaran el patrimoni monumental, paisatgístic i vinícola amb un tast de vins

Actualitzada 13/12/2021 a les 12:05

Publicitat exterior, en cinemes i centres comercials

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona (PMTT) i la Denominació d'Origen Tarragona han unit esforços en la promoció del territori per presentar la ciutat de Tarragona com a destinació turística de proximitat els 365 dies de l'any a Madrid, en un acte dirigit a una trentena de mitjans especialitzats i generalistes que es farà el pròxim 15 de desembre a The Principal Hotel de Madrid i que comptarà amb l'assistència de l'alcalde i conseller de Turisme, Pau Ricomà i del president de la DO, Vicenç Ferré.L'objectiu de l'acció de promoció a Madrid, com ha explicat el president del PMTT, Pau Ricomà, durant la roda de premsa que s'ha fet aquest dilluns a l'Espai Turisme, és «promoure Tarragona com a destinació de proximitat durant tot l'any pel seu clima suau i l'activitat cultural que no s'atura mai i donar-nos a conèixer a Madrid i la seva àrea metropolitana com a ciutat que poden visitar en una escapada, ja que hi arriben en 2,5 hores gràcies al tren d'alta velocitat». «Madrid és un mercat enorme i pròxim, a una distància curta però que propicia la pernoctació i l'escapada de cap de setmana» ha afegit el conseller de Turisme.Durant l'acte del pròxim 15 de desembre a la capital madrilenya, el Patronat farà una presentació dirigida als mitjans de comunicació especialitzats sobretot en l'àmbit del turisme nacional i turisme cultural i gastronòmic i explicarà Tarragona com a destí turístic i gastronòmic. Per la seva banda, la DO Tarragona presentarà la nova oferta enoturística que ofereixen una vintena de cellers de les quatre comarques agrupades sota el paraigua de la 'Ruta del Vi de la DO Tarragona', un projecte creat aquest estiu que es complementa amb un web dedicat exclusivament a l'enoturisme ( www.rutadelvidotarragona.cat ).El president de la DO, Vicenç Ferré, ha destacat durant la roda de premsa la col·laboració entre Ajuntament de Tarragona i DO Tarragona, que vol consolidar-se, ha dit, «perquè és una trobada natural d'interessos comuns i un retorn a la gran presència que el vi va tenir a Tarragona, tant pel que fa per cellers propis com per la situació estratègica a la Mediterrània». Ferré ha afegit que Tarragona és «un punt imprescindible per als projectes de futur de la DO». L'alcalde i el president de la DO han coincidit a afirmar que cal potenciar el turisme enològic i les visites als cellers com a punt clau per atreure el turisme a Tarragona.La presentació de Tarragona a Madrid el pròxim dimecres començarà amb una benvinguda als prop de 30 mitjans convocats i tot seguit l'alcalde farà una presentació de la ciutat. Seguidament, intervindrà la coordinadora del PMTT, Joana Conesa, i tancarà les intervencions el president de la DO, que presentarà la 'Ruta del Vi de la DO Tarragona'. Els periodistes faran un maridatge de vins de la DO Tarragona i podran tastar els macabeus i els vins dolços de Tarragona. Entre els elements de la presentació, destaca el vídeo 'Tarragona, un viatge extraordinari' , del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat.Aquest acte s'emmarca en la línia estratègica del Patronat de Turisme i en la campanya 'Tarragona, emoció mediterrània', que es desenvolupa durant tot el mes de desembre i que posa el focus en les accions de promoció per posicionar la marca Tarragona a Madrid i Catalunya com a mercats prioritaris, amb l'objectiu d'augmentar la visibilitat del destí i desestacionalitzar els fluxos turístics cap a altres èpoques de l'any, a banda de l'estiu. Així, Tarragona Turisme vol captar el turisme de llarga estada i el de city break, aquells visitants de proximitat que poden venir a Tarragona el cap de setmana durant tot l'any, fixant-se en el turista madrileny, que en 2,5 hores pot arribar en AVE a la ciutat.Per això, en el marc de la campanya de promoció a la capital madrilenya, el Patronat ha contractat diferents suports publicitaris exteriors a Madrid amb la imatge de 'Tarragona, emoció mediterrània' que estaran situats a 18 centres comercials i 290 pantalles exteriors situades a carrers cèntrics i comercials de la capital i la seva àrea metropolitana. La publicitat també es projectarà en 375 pantalles de 15 cinemes diferents i en 16 estacions de Metro a la ciutat de Madrid. El pressupost total de les accions a Madrid, inclosa la trobada amb mitjans del 15 de desembre, és de 47.713,39 €.