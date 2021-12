Sant Pere i Sant Pau obre els braços al nou Centre Cultural Islàmic

Després de converses amb el barri de Tarragona, la comunitat musulmana ja compta amb un espai de culte

Sant Pere i Sant Pau va donar la benvinguda al nou espai de culte, el Centre Cultural Islàmic Arrahma en el marc de la I Nit de les Religions. Al seu nou local, situat a l'edifici Sant Andreu de Sant Pere i Sant Pau, la comunitat fa més d'un any que s'hi va instal·lar, però fins ara no havia pogut inaugurar l'espai a causa de la situació pandèmica. Però, per fi, va ser aquest cap de setmana quan van tenir l'oportunitat de fer-ho. En aquest Centre Cultural, a més de fer-s'hi les cinc pregàries pertinents a la seva religió, també l'utilitzen com una biblioteca i com a espai on imparteixen classes d'àrab pels més petits, alhora que de català i castellà per a adults, o classes de repàs de les assignatures de l'escola. Malgrat això, i segons explicava Mounaim Boutahar, vicepresident del Centre Cultural Islàmic Arrahma, «estem oberts a realitzar tota mena d'activitats i de col·laborar amb la resta de veïns a partir d'ara».La inauguració es va celebrar aquest diumenge, al migdia, en una jornada de portes obertes on van ser convidades totes les entitats del barri, a més de l'Ajuntament. En aquesta, es va celebrar una breu pregària, a més d'oferir una degustació de te i pastes als assistents. D'entre aquests, destacava la presència de la consellera de Nova Ciutadania, Paula Varas, i del president de l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau, Lluís Trinitat. Tots dos han remarcat les ganes de la comunitat en col·laborar amb el barri i obrir-se als seus veïns. «Són totes persones que fa anys que viuen a Sant Pere i Sant Pau, fins i tot tenen els seus propis negocis. Ja ens coneixem entre tots i mai han provocat cap mena de problema», apuntava Trinitat. Alhora, destacava el fet que estan molt contents de l'obertura d'aquest centre, ja que «és una manera de conèixer més la seva cultura i maneres de fer i saber què és el que hi fan aquí dins».Per la seva banda, la consellera de Nova Ciutadania apel·lava a la necessitat i a la voluntat de «trencar barreres i estigmes per a visibilitzar la gran diversitat que tenim a la nostra ciutat», alhora que apuntava a la importància de donar a conèixer que «Tarragona és una ciutat multicultural, amb moltes religions diferents, i per a poder satisfer totes les seves necessitats, cal que les polítiques municipals estiguin a l'altura i incloguin a tothom», declarava. Des de l'Ajuntament esperen mantenir una «comunicació constant i permanent» amb les diverses cultures representades a la ciutat a través de la taula intercultural que la conselleria ha creat. Amb aquesta, esperen resoldre possibles conflictes i donar-los suport en la seva activitat per tal d'assegurar una millor integració de les comunitats.