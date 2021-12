La URV commemora els 50 anys de la recuperació dels estudis universitaris a Tarragona

L'aniversari coincideix amb la celebració dels 30 de la creació de la Universitat Rovira i Virgili

El desembre de 1991 el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la llei de creació de la Universitat Rovira i Virgili, tot just fa 30 anys. Els estudis universitaris a Tarragona, però, daten de molt abans: el curs 1971-72 va posar-se en funcionament una Delegació d'Estudis Universitaris de les facultats de Filosofia i Lletres i de Ciències de la Universitat de Barcelona. Per commemorar les dues efemèrides la Universitat i les facultats de Lletres i de Química celebraran al llarg d'aquest curs diversos esdeveniments.

El tret de sortida dels actes de commemoració va ser la presentació del llibre 'Honoris Causa de la Universitat Rovira i Virgili: Discursos d'investidura. 1991-2021', editat per Publicacions URV amb la col·laboració del Port de Tarragona. El volum recull els discursos d'investidura de les 46 persones nombrades doctors i doctores honoris causa per la Universitat des que l'any 1994 l'artista i autor del logotip de la URV, Antoni Tàpies i Puig, fos el primer en ser reconegut amb aquest títol.

La presentació, que va tenir lloc divendres passat al Museu del Port de Tarragona, va comptar amb l'assistència de pràcticament tots els rectors que han estat al capdavant de la Universitat des de la seva creació i amb un dels darrers doctors honoris causa, Xavier Prats, assessor especial de Teach for All / A Global Network, que va ser alt funcionari de la Comissió Europea. Prats va fer una revisó històrica sobre l'origen de la tradició i una reflexió sobre l'oportunitat que suposa per a la Universitat i per als nous doctors honoris causa.

En aquesta línia, la rectora, María José Figueras, va destacar la rellevància de comptar amb doctors i doctores honoris causa reconeguts perquè esdevenen ambaixadors de la URV arreu del món i va apuntar que precisament un dels reptes de la universitat és aprofitar millor aquests ambaixadors per continuar creixent en l'àmbit nacional i internacional. Tant Figueras com Prats van coincidir, a més, a destacar la vàlua de les dones científiques que històricament no han estat reconegudes. Per això la institució preveu retallar la bretxa de gènere existent, amb el nomenament de més dones, després que no fos fins al 2008 quan va rebre el conferiment la primera dona, la periodista Rosa Maria Calaf.

El president del Port, Josep Maria Cruset, va destacar els objectius comuns de la Universitat i del Port: contribuir al desenvolupament social i econòmic, lluitar per un desenvolupament sostenible i compatible amb el respecte de l'entorn natural, i impulsar la innovació i l'excel·lència tant en el camp de la recerca com en el de l'empresa.

Reestrena de la Suite Rovira i Virgili

La Coral i l'Orquestra de la URV van encarregar a la compositora Carlota Baldrís la 'Suite Rovira i Virgili', que va servir per celebrar el 30è i 20è aniversari respectivament de les dues formacions musicals. Aquest dijous 16 de desembre a les 21 h l'obra tornarà a interpretar-se al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, amb la lectura de textos de l'escriptor i periodista tarragoní a càrrec del professor Pere Navarro. Els assistents al concert rebran el poemari de la suite en format llibre. L'entrada és gratuïta però cal inscriure's a l'esdeveniment perquè l'aforament és limitat.