La restauració de Tarragona pateix un degoteig d'anul·lacions d'àpats d'empresa

L'AEHT veu contradictori que el govern imposi el passaport al sector i que després Salut recomani no anar als dinars de Nadal

Actualitzada 12/12/2021 a les 21:11

El sector de la restauració ha començat a patir el degoteig de cancel·lacions d'àpats d'empresa després que el departament de Salut, a través del seu titular, el conseller Josep Maria Argimon, rebutgés la celebració de sopars i dinars d'empresa per la situació de la covid-19 el passat divendres.

Els hostalers consideren que la recomanació de Salut és una incongruència, tenint en compte que ha imposat l'obligatorietat del certificat covid per accedir als locals de bar i restauració, i es mostren molestos perquè, «novament», el sector es veu assenyalat com un possible focus de contagis del coronavirus. Els àpats d'empresa suposen un percentatge molt alt de la facturació d'un sector ja molt tocat per les restriccions de la pandèmia i, com afirma el president de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT), Francesc Pintado, «són un petit mes d'agost de quinze dies», que els permet afrontar els «durs» mesos de gener i febrer.

«Aquests missatges no ajuden. Ara resulta que a un supermercat, on hi ha una gran afluència de gent en un indret tancat, ningú es contagia, i tampoc a un tren, a un autobús o un teatre, tot espais tancats... Resulta que la gent només es contagia als restaurants?», critica Pintado.

«Calculem que, a la demarcació de Tarragona, un 10% de l'oferta de restauració ha abaixat la persiana. Els que han sobreviscut necessiten facturar després de mesos de restriccions. És incoherent que, per un costat, la Generalitat imposi el passaport covid per garantir la seguretat als establiments de restauració i, per l'altre, recomani que es cancel·lin els àpats d'empresa», explica Pintado.

Les recomanacions del departament de Salut davant l'augment de contagis de les dues darreres setmanes s'ha traduït directament en les cancel·lacions dels dinars i sopars d'empresa. Tot plegat, a més, a les portes de Nadal. «Qualsevol família que escolta aquesta recomanació ho extrapola a l'àmbit de les trobades de Nadal als restaurants o a les trobades d'amics per aquestes dates», afegeix Pintado.

El president de la federació que aglutina associacions d'hostaleria amb presència a totes les comarques tarragonines afirma que, des del sector, «entenem que el passaport covid és l'única via per evitar haver de restringir els horaris dels locals, és una eina per anticipar-nos als tancaments, però és incoherent recomanar no acudir als restaurants tot seguit».

Aire per salvar l'hivern

«La Generalitat ens ha anat tancat durant la pandèmia i ens ha fet mig culpables dels contagis, quan s'ha demostrat que la corba de positius seguia el seu curs mentre nosaltres estàvem tancats», diu Pintado, per afegir que «l'empresari va contraure ajudes en forma d'ICO que haurà de tornar al 2022 i molts han hagut d'abaixar la persiana». «El sector de la restauració i els hotels de la província suposen molts llocs de feina durant tot l'any i aquestes recomanacions fan molt de mal quan el que volem és fer guardiola per afrontar els mesos de gener i febrer que, a Tarragona, són duríssims. El Nadal ens dona aire per salvar l'hivern i cada anul·lació de reserva ens fa mal», sentencia Pintado.