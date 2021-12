La despesa mitjana dels Bons Comerç Tgn és de 59,66 euros

El 31 de desembre és l'últim dia tant per descarregar els cupons com per gastar-los

Tallers màgics i l'escenari de l'Amic Invisible

Els Bons Comerç TGN encaren la recta final. Fins al 31 de desembre, totes aquelles persones que no hagin gaudit d'aquesta bonificació d'estímul al comerç local podran fer-ho ja que l'últim dia de l'any és el darrer que poden descarregar els bons, però també gastar-los. Pels que sí ho han fet, la despesa mitjana per venda és de 59,66 euros. És a dir, representa una despesa mitjana per bo bescanviat de 18,64 euros. En total s'han bescanviat 79.744 bons de les 24.917 operacions que s'han realitzat. Totes aquestes xifres representen un impacte econòmic d'1.486.564,29 euros sobre el petit comerç. Pel conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, «no hi pot haver millor estímul econòmic pels establiments i petit comerç que aquest. La campanya Bons Comerç Tgn ha suposat una injecció econòmica que està a punt de superar les estimacions inicials situades en 1.500.000 euros. Els bons que falta bescanviar es convertiran en un autèntic revulsiu extra per a les compres de Nadal».Els Bons Comerç Tgn és una iniciativa que l'Ajuntament de Tarragona va posar en marxa el 22 d'octubre. Un estímul als establiments comercials, de serveis, d'hosteleria i de restauració. Una campanya que consisteix a repartir bons descompte per dinamitzar les vendes dels comerços tarragonins i que compta amb la col·laboració de la Cambra de Tarragona, la Via T i l'Associació i l'Associació d'Empresaris d'Hosteleria de Tarragona.Amb els Bons Comerç Tgn es van posar a disposició de la ciutadania 500.000 euros en forma de cupons de 5 euros de descompte. La manera d'aconseguir-los és a través de la web bons.tarragona.cat o l'App Som Comerç Tgn.La campanya no té cap cost pels establiments que hi participin i tenen un cartell identificatiu de la campanya a la porta del seu comerç. Els bons es poden acumular fins a un màxim de 10 (l'equivalent a 50 euros) en una sola compra. Per qualsevol dubte poden posar-se en contacte a través de dos canals:·Els telèfons 977 245 577 o 663 732 020.·L'adreça electrònica bonstgn@tarragona.cat Pel que fa a les activitats programades aquest cap de setmana per dinamitzar el comerç local, han estat un èxit. Un total de gairebé 120 infants han après i s'han endut una poció màgica, ja que la temàtica girava al voltant de Harry Potter. «Tarragona ha tornat a bullir d'activitat aquest cap de setmana amb música en directe als Mercats de Tarragona, amb grans espectacles a la Rambla Nova i amb els Tallers Màgics al centre i als barris. Les activitats en el marc de la campanya de Nadal continuen omplint els carrers de Tarragona».Aquest cap de setmana, el protagonisme ha estat a l'Escenari de l'Amic/ga Invisible de la Rambla Nova, amb la programació de tallers com el pintacares de l'INS Cal·lípolis, amb actuacions de música amb l'Escola Martí Guarch i un espectacle de dansa de l'Escola Montserrat. També ha participat la Protectora d'Animals, en el marc del dia internacional dels drets humans i l'entitat Revolución Pata, donant el tret de sortida al seu Nadal Bestial.Aquest escenari proporciona un espai de difusió cultural i comercial obert a totes les entitats, corals, escoles, artistes de la ciutat, etc. que vulguin fer el seu espectacle, actuació o mostrar els productes del seu comerç o negoci.