L'Ajuntament de Tarragona instal·la una barana al passatge del Sol

Actualitzada 13/12/2021 a les 08:57

L'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat recentment una barana al passatge del Sol. El conseller de Territori i Mobilitat Xavier Puig ha destacat que «aquesta era una reivindicació dels veïns del Miracle i de Via Augusta des de feia una pila d'anys, especialment de les persones grans, que no tenien cap punt de subjecció a l'hora de pujar o baixar per les escales o la rampa. La instal·lació de la barana permet que se sentint més segurs i evitar relliscades».La barana s'ha instal·lat al mig del passatge fet que permet que tant les persones que utilitzin la rampa com les escales puguin subjectar-se amb comoditat. L'actuació ha tingut un pressupost total de 4.965,84 euros.