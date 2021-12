L'Ajuntament de Tarragona estudia com reactivar el mercadet de la plaça dels Carros

L'Ajuntament estudia com reactivar el mercadet de la plaça dels Carros

Actualitzada 12/12/2021 a les 19:18

L'Ajuntament, en contacte amb l'Associació de Veïns del Barri del Port, estudia quins canvis cal fer al mercadet de la plaça dels Carros, que, ara com ara, no presenta els resultats que s'havien previst en inaugurar-lo el juliol passat. Aquesta activitat comercial, que es fa cada dissabte de 8.30 h. a 14.00 h. s'anomena Mercat de la Pagesia, i està dedicat a productes de quilòmetre zero, principalment fruites i verdures, encara que també hi tenen cabuda la mel, els formatges i les espècies. Tot i això, l'ocupació de parades és mínima, perquè sembla que no atrau suficientment la clientela.

Davant d'aquesta situació, l'Empresa Municipal de Mercats i els veïns han iniciat contactes per cercar maneres de fer el mercadet més atractiu, i aconseguir que venedors i clients s'adrecin a la plaça dels Carros cada dissabte. Com a primera mesura, es durà a terme una campanya informativa al barri, i es facilitaran «totes les mesures que vagin dirigides al creixement i consolidació del mercadet», en paraules de Dídac Nadal, regidor responsable de Comerç, Mercats Municipals, Fires i Consum. Nadal ha afegit que no cal oblidar que «per consolidar un mercat calen uns tres anys, i també s'ha de tenir en compte que el moment en què va néixer, el més de juliol passat, no era el millor, ja que durant els mesos d'estiu sol baixar l'activitat dels mercadets».

Sigui com sigui, el consell d'administració de l'Empresa Municipal de Mercats estudia «la flexibilització dels criteris necessaris actualment per formar part del mercadet. L'objectiu principal consisteix a mantenir la qualitat que ofereixen ara les parades i ampliar l'oferta de preus», segons Nadal, cosa que vol dir que estan oberts a la possibilitat que en aquesta ubicació hi podrien anar altres parades o, fins i tot, altres menes de productes, sempre relacionats amb l'activitat principal i amb la seva naturalesa ecològica i de proximitat.

L'Ajuntament afirma mantenir contacte permanent amb els veïns i està també en converses amb la direcció del pàrquing de La Pedrera per fer un conveni que estableixi tarifes especials per als usuaris del mercadet.

El Mercat de la Pagesia es va inaugurar el 10 de juliol d'enguany amb cinc parades, però després no ha anat creixent al ritme que s'esperava.