Demà es posen en marxa les invitacions per visitar el Magatzem Reial del Moll de Costa

Aquest dimarts 14 de desembre a les 11 h es posaran en marxa les invitacions per visitar el Magatzem Reial, ubicat al Moll de Costa, durant els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre. Les localitats estaran disponibles en línia a través del web https://magatzemreialtgn.koobin.cat i cada persona podrà adquirir un màxim de 6 invitacions sense cap límit d'edat pel que fa als visitants. Seguint el model iniciat durant les passades festes de Santa Tecla, per adquirir-les serà necessari aportar una fiança de 2€ per visitant.Aquesta fiança es retornarà amb posterioritat a la validació i assistència a la cita reservada.

Els dies 27, 28 i 29 de desembre, el Magatzem obrirà de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h. El dia 30, el recinte només estarà obert en horari de matí. Fins a 9.360 persones podran visitar el Magatzem Reial durant aquests 4 dies, repartits entre els 6 passis que es realitzaran cada hora, de 60 persones cadascun.

Per accedir-hi, serà necessari l'ús de mascareta i es facilitarà gel hidroalcohòlic a tots els assistents.

Fruit de l'èxit de l'any passat, per segon any consecutiu i amb l'acord del Port de Tarragona, els patges de Ses Majestats els Reigs Mags d'Orient instal·laran al refugi número 1 del moll de Costa el seu espai on embolicaran i organitzaran tots els preparatius de cara a la nit del 5 de gener. Com l'any passat, els assistents podran recórrer el Magatzem a partir de la visita guiada que realitzaran els mateixos patges, que, tot i que estaran treballant intensament posant a punt les dotze carrosses i embolicant els regals, explicaran tota mena de detalls d'aquesta nit tan màgica. A més, totes les persones que ho desitgin podran deixar la seva carta a la Bústia Reial. Aquesta visita està especialment adreçada als nens i nenes de 0 a 10 anys de la ciutat.