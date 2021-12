La primera edició de «Mou-te per l'epilèpsia» congrega més de 200 persones a Tarragona

L'acció, consistent en una caminada per l'escullera del Port de Tarragona ha recaptat 2000 € per a la recerca mèdica de la malaltia

Actualitzada 12/12/2021 a les 19:10

Avui dia 12 l'Associació tarragonina «Si jo puc, tu també #epilep» ha organitzat el 1r «Mou-te per l'epilèpsia». En aquest cas va ser una caminada per l'escullera del Port de Tarragona. En el discurs de benvinguda el president de l'Entitat va afirmar que «volem que la ciutadania adopti aquest eslògan per fer activitats per a recaptar fons per la recerca de l'epilèpsia». «Mou-te per l'epilèpsia» juga amb el doble sentit, el de moviment i de fer alguna cosa per visibilitzar i naturalitzar aquesta malaltia.L'esplèndid temps que ha acompanyat ha esdevingut un marc incomparable per a la caminada de 6 quilòmetres que ha congregat més de 200 persones. La voluntat de la iniciativa ha estat la de poder veure a gent de totes les edats i mobilitats fent una sortida totalment inclusiva.Entre tots els assistents l'entitat ha recollit 2000 € que se sumaran als que ja han anat recollint durant l'any per a destinar-los, com sempre, a la recerca mèdica de l'epilèpsia.Aquesta acció ha rebut el suport de: Guerin, Port de Tarragona, PMET, Ajuntament de Tarragona, Consell Esportiu del Tarragonès, Mercats de Tarragona i la Federació Associacions de Veïns de Tarragona.El tret de sortida l'han donat l'alcalde Pau Ricomà, la consellera d'esports Mary López, la consellera de Capacitats diverses Elvira Vidal, la Directora del Port Ciutat Montse Adan, la Presidenta del Consell Esportiu del Tarragonès Estefania Serrano i el president de l'entitat David Sanahuja després d'un petit parlament per als assistents.A l'arribada el superheroi de l'epilèpsia «Super Epilep» ha rebut a tots els participants, que s'han pogut fer fotos amb ell.Aquest és la primera edició de «Mou-te per l'epilèpsia» i s'espera que la nostra ciutat en pugui gaudir de molts més.