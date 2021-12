Cremen uns baixos a la Part Alta de Tarragona

L'habitatge es trobava buit en el moment de l'incendi i no s'han lamentat ferits

Durant aquesta la tarda d'aquest diumenge, a les 19:09, els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'un incendi en un baix a la Part Alta de la ciutat. Els fets han succeït, concretament al carrer dels Descalços de Tarragona.Fins allí s'hi han desplaçat cinc dotacions del cos de Bombers i la Guàrdia urbana, que han pogut apagar el foc passats dos quarts de vuit.Sortosament, no hi havia ningú dins d'immoble en el moment de l'accident i no s'han de lamentar ferits. El cos ha procedit, un cop extingides les flames, a inspeccionar l'habitatge i de ventilar per tal de restablir l'ordre.