Tarragona inaugura la seva primera Nit de les Religions

L'alcalde Pau Ricomà ha presidit l'obertura d'una celebració que s'allargarà fins demà 12 de desembre

Actualitzada 11/12/2021 a les 16:58

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha presidit aquest migdia a l'Antic Ajuntament la inauguració de la I Nit de les Religions de la ciutat, una celebració que es desenvoluparà durant aquest dissabte i s'allargarà fins demà 12 de desembre.En la seva intervenció, l'alcalde Ricomà ha celebrat que Tarragona aculli per primer cop la Nit de les Religions i ha expressat que «l'objectiu d'aquest consistori, especialment a través de la Conselleria de Nova Ciutadania, és normalitzar i visibilitzar la diversitat de procedències, creences i cultures que existeixen a la ciutat», alhora que ha destacat que «l'espiritualitat, l'ètica, la cultura o el sentit de la transcendència són valors que les religions poden aportar i que poden ser compartits per tota la societat».L'acte institucional ha comptat també amb la benvinguda d'Arnau Oliveres, que ha manifestat que «per respectar-nos més els uns als altres ens hem de conèixer millor» i amb les intervencions de la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Yvonne Griley, que ha volgut felicitar Tarragona per celebrar la seva primera Nit de les Religions; i del director d'AUDIR, Francesc Torradeflot, que ha definit l'esdeveniment com «un espai per construir una societat del diàleg i inspiradora de la cultura de la pau».La inauguració ha comptat amb la presència de representants de les comunitats religioses més rellevants a Tarragona i ha inclòs el diàleg «La diversitat religiosa i de conviccions a Tarragonaentre la consellera de Nova Ciutadania, Paula Varas, i l'exvicepresident del Govern Josep-Lluís Carod-Rovira, membre impulsor de la Llei de culte de Catalunya. L'acte ha conclòs amb la Música de les 3 Cultures, Burruezo & Nur Camerata, que han posat l'apunt musical a la cita.La Nit de les Religions compta amb 20 actes de 9 grups confessionals diversos com ara budistes, jueus, musulmans, cristians, ortodoxos, catòlics i evangèlics, entre d'altres. La celebració clourà demà diumenge 12 de desembre, Dia Internacional contra la Islamofòbia, amb la inauguració del centre de culte de la comunitat musulmana del barri de Sant Pere i Sant Pau. El centre celebrarà un matí de portes obertes on també s'obsequiarà amb té i pastes als assistents (de les 12:45 h a les 13:45 h).Tots els actes són gratuïts i limitats a l'aforament de cada espai.