La I Cursa Adaptada i Inclusiva de Tarragona s'estrena amb èxit de participació

120 persones d'entre 2 i 65 anys s'han inscrit per a l'esdeveniment que ha tingut lloc aquest dissabte al Parc Francolí

Actualitzada 11/12/2021 a les 18:39

La I Cursa Adaptada i Inclusiva de Tarragona ha tingut lloc durant el matí d'aquest dissabte al Parc Francolí i s'ha estrenat amb un èxit de participació. Unes 120 persones d'entre 2 i 65 anys s'han inscrit per participar en un esdeveniment que no tenia cap limitació d'edat.La cap de la Fundació Onada i coordinadora de la cursa, Elena Rodríguez Soriano, ha comentat que l'objectiu principal de la Cursa Inclusiva i Adaptada de Tarragona, ha sigut «fomentar l'esport adaptat i sensibilitzar la ciutadania de Tarragona sobre les dificultats i la capacitat de superació dels nens, nenes, joves i persones adultes amb discapacitat, l'empenta de les serves famílies i la necessitat d'empatia social per no excloure cap persona de les activitats socials habituals, com ara l'esport».L'espai ha estat adequat per a la participació de persones amb Trastorn de l'Espectre Autista, així que s'han reduït els estímuls sensorials i la megafonia durant la franja de les 12 a les 13 hores. L'esdeveniment s'ha desenvolupat en un recorregut en línia recta amb distàncies adaptades (20, 40 i 60 metres) i un recorregut no adaptat d'1 km al voltant del parc. Els participants podien participar sols o acompanyats.L'acte ha comptat amb l'assistència de l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, de la consellera d'Esports, María José López, i de la consellera de Capacitats Diverses, Elvira Vidal.