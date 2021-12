El 'Cuponazo' de l'ONCE amb valor d'onze milions d'euros cau a Tarragona

María Jesús Fernández ha repartit el número premiat aquest divendres al seu quiosc entre els carrers Rovira i Virgili i López Peláez

Actualitzada 11/12/2021 a les 11:49

La sort torna a somriure a la ciutat de Tarragona, si fa unes setmanes era el barri de Bonavista on queia el premi de la Loteria Nacional, ara és el 'Cuponazo' de l'ONCE el que toca al centre de Tarragona. El número premiat, el 31.640 de la sèrie 115 l'ha repartit María Jesús Fernández aquest divendrewes al seu quiosc situat els carrers Rovira i Virgili i López Peláez de la ciutat.Aquesta venedora, que és afiliada de l'ONCE, treballa a aquest quiosc des de fa dos anys i assegura que els premis poden haver arribat a treballadors i visitants de l'hospital Monegal, als bars de la zona i fins i tot fins a Roda de Berà, perquè segons diu hi ha un grup d'habituals que juguen cada divendres.A més dels nou milions d'euros que corresponen al premi principal dels divendres, se sumen premis addicionals que també han tocat al quiosc. Segons ha informat l'ONCE, també hi ha un cupó premiat amb 40.000 euros, 78 amb 25.000 euros cadascun i altres cupons premiats amb 150 euros.A més dels premiats a la ciutat de Tarragona, també han tingut sort a Cambrils, on s'han repartit set cupons premiats amb 25.000 euros cadascun.