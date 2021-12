Tarragona Turisme presenta el video 'Històries de desembre', un viatge per les festes i tradicions de Nadal

El Patronat Municipal aposta per la creació de continguts en format audiovisual amb l'objectiu de divulgar la història local

El Patronat Municipal de Turisme ha presentat el vídeo Històries de desembre, un viatge per conèixer les festes i tradicions nadalenques de Tarragona amb l'objectiu de difondre la història local apostant per la creació de continguts en format audiovisual i amb el fil conductor d'un relat.Amb el lema Desembre, final i inici de tots els cicles, el vídeo, que ja es pot veure a les xarxes socials de Tarragona Turisme, ens situa al mes de desembre, època marcada pel Nadal i les creences antigues al voltant del solstici d'hivern i el canvi d'any. El narrador, l'historiador Julio Villar, ens endinsa en històries de la ciutat relacionades amb l'últim mes de l'any: la celebració del naixement del sol invicte que els romans feien, coincidint amb el solstici d'hivern, el 20 i 23 de desembre i la història de l'emperador, conegut com Heliogàbal, que també va ser el responsable de la restauració de l'Amfiteatre de Tàrraco. La peça també ens apropa a les tradicions cristianes com el Cant de la Sibil·la, el drama litúrgic que cada nit de Nadal es representava a la Catedral de Tarragona i que tot just fa uns anys va recuperar-se de la mà de la soprano Marta Matheu.El vídeo Històries de desembre està produït per Kamaleon, del fotoperiodista Rafael Pérez Sánchez, que és també la productora responsable de la mini sèrie de divulgació històrica «Històries des de la festa» creada per les festes majors de Tarragona. El vídeo està dirigit per Rafael López-Monné i narrat per Julio Villar Robles, qui també s'ha encarregat del guió i la documentació, mentre que el grafisme és de Noemí Rosell.Aquest és el tercer vídeo de la sèrie «Històries de...» que difon Tarragona Turisme. El primer va fer-se al novembre de 2020 i aquest mes d'octubre de 2021, coincidint amb la Festa del vi Novell –l'Embutada- es va presentar el segon, «Històries d'octubre», que explica la tradició vinícola de Tarragona i la festa de l'Embutada.Enllaç a Youtube al vídeo 'Històries de desembre': https://youtu.be/7MVDxfXCv_g