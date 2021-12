Tallers, nadales i dansa amenitzaran aquest cap de setmana la Rambla Nova

El tobogan gegant de gel va registrar 9.000 baixades

Actualitzada 10/12/2021 a les 09:25

Gran afluència al tobogan de gel

Les activitats programades per la conselleria de Comerç aquest Nadal no s'aturen. Aquest cap de setmana, a l'Escenari de l'Amic/ga Invisible de la Rambla Nova, continua la programació amb tallers com el pintacares de l'INS Cal·lípolis, actuacions de música amb l'Escola Martí Guarch i un espectacle de dansa de l'Escola Montserrat. A continuació, entre les 19h i les 20h a la caseta de fusta que hi ha a tocar de l'escenari, ens vindrà a visitar el Pare Noel i els elfs que sempre l'acompanyen, perquè els nens i nenes es puguin fer fotografies i lliurar-li les seves cartes.Des d'aquest dissabte passat, 4 de desembre, i fins al pròxim dia 23, l'escenari de l'Amic/ga Invisible instal·lat entre les fires de Nadal i d'Artesania, proporciona un espai de difusió cultural i comercial obert a totes les entitats, corals, escoles, artistes de la ciutat, etc. que vulguin fer el seu espectacle, actuació o mostrar els productes del seu comerç o negoci. A banda, a aquest tram de la Rambla Nova, també hi ha dues casetes de fusta a disposició de les entitats i comerços.«L'escenari de l'Amic/ga Invisible és un espai de participació perquè volem que comerços, entitats i ciutadania visqui amb intensitat aquestes festes. A Tarragona hi estan passant moltes coses d'ençà que vam encetar la Campanya dels Bons Comerç. Volem que la ciutat bulli i, des de la conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, estem contribuint al fet que això passi i la prova és aquest escenari de dinamització comercial que lliga la promoció cultural amb la comercial», emfatitza el conseller de Comerç, Dídac Nadal.Per altra banda, una de les activitats que ha tingut més bona acollida de la campanya de dinamització comercial de Nadal és el tobogan inflable de 40 metres instal·lat aquest cap de setmana a diferents punts de la ciutat. Els nens i nenes i, fins i tot, molts pares i mares de Sant Pere i Sant Pau, Torreforta, la Part Baixa o l'Eixample de Tarragona van gaudir aquest passat cap de setmana del tobogan gegant de 40 metres, que simulava un de gel. Tant és així que va registrar 9.000 baixades. Una activitat familiar que només va patir un contratemps, el vent que va impedir la seva instal·lació a la Vall de l'Arrabassada i que el va traslladar al recinte Firal perquè cap infant es quedés sense gaudir d'aquesta atracció.