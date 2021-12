La venda de loteria de Nadal es dispara i esgota algunes terminacions

Els venedors es mostren optimistes per la recuperació, després que la pandèmia els afectés negativament l'any passat

Actualitzada 09/12/2021 a les 21:23

Les administracions de loteria de la demarcació experimenten a hores d'ara una campanya de vendes de Nadal substancialment més important que la de l'any anterior i de les quantitats que s'han donat els mesos precedents, que en alguns casos xifren en el 30% d'increment. Aquesta circumstància l'atribueixen a la fi de les restriccions de desplaçament que va dur la pandèmia el 2020 i a la millora de la situació econòmica amb la reobertura de molts negocis i la finalització de molts expedients de regulació d'ocupació que aplicaven moltes empreses. Els dècims més sol·licitats solen ser els acabats en números senars. Al mateix temps, aquests punts de venda de loteria s'estan plantejant la possibilitat de tancar el dies 22, 23 i 24 de desembre, per reivindicar de l'Estat un augment de la comissió que cobren per bitllet venut, congelada des de l'any 2004.

Glòria Estévez, responsable de l'administració La Campana, al carrer Ramón y Cajal de Tarragona, ha indicat que «l'any passat va ser un cas especial, perquè amb el confinament perimetral les persones no es desplaçaven, i amb la loteria és molt usual comprar dècims de llocs diferents per augmentar les possibilitats que toqui algun premi. Ara tenim un augment considerable de vendes. Nosaltres tenim molts números esgotats, perquè ens els han reclamat des d'empreses de fora del terme municipal i de localitats del voltant». Estévez també ha notat una predilecció pels bitllets acabats en 21, «perquè és el número de l'any en curs».

Al mateix temps, Sergi Barril, que s'està en una administració de Sant Pere i Sant Pau, coincideix en l'augment de les vendes, i en el fet que s'han esgotat alguns números, a conseqüència de les peticions d'empreses i comerços. Barril matisa, però, que «enguany no he tingut demandes especials pel que fa al números. Els clients es limiten a dir-me que els doni la sort». Barril atribueix el fet de l'augment de les vendes a la circunstància que «l'any passat les persones que compren loteria no van poder viatjar», va dir.

La treballadora d'una administració a l'interior de Parc Central va remarcar el fet que el seu comerç no va poder treballar durant tot el temps que la galeria comercial va romandre tancada a causa de la pandèmia.

Reus esgota números

A Reus coincideixen amb l'increment de les vendes a la majoria d'establiments de loteria: després de dos anys consecutius on gran part del primer premi va repartir-se per la ciutat (Centre Aragonés El Cachirulo al 2019 i La Pastoreta el passat 2020) «sembla que la gent ha recuperat una mica la il·lusió perduda per la pandèmia i s'anima a participar de manera notable» argumenten alguns administradors de loteria.

Òscar Bausà, propietari de La Pastoreta, insisteix que «estadísticament no és massa probable que el primer premi es torni a repartir a Reus però, tot i així, influeix bastant a l'hora d'on comprar loteria i la quantitat de la mateixa».

A una setmana i mitja del sorteig, la majoria de punts de venda han exhaurit la majoria de números propis havent de demanar més del que tenien inicialment a l'administració central, la qual els ha fet arribar algunes butlletes que els hi sobraven a altres establiments de l'Estat. Octavi Vila, propietari del punt de venda de Les Oques, reafirma aquesta dada: «Si seguim amb aquest ritme de venda, dubto molt que l'última setmana tinguem números, perquè ara mateix els que estem venent de bon matí amb cues de més de 20 persones són números que hem estat estirant molt fora».

Enguany es palpa més alegria en la gent que hi participa, sobretot deixant enrere anys com el passat 2020, quan les restriccions i limitacions a causa de la pandèmia eren una influència evident. Ara, però, tot i apostar notablement molt més en participar en la loteria i envers la quantitat de butlletes comprades, els clàssics números com el 3, 5, 7 i 9 destaquen ja sigui per tradició o auguri de bona sort. Altres números com el 19921, la data en la que va donar l'inici de l'erupció del volcà de La Palma, estan esgotats des de fa molt de temps. Altres terminacions amb el número 21 destaquen per dos motius: com a referent tradicional a la data previa del sorteig el 22 desembre i per ser les últimes xifres d'aquest any 2021. Només cal esperar que la sort decideixi si Reus tornarà a repartir premi.