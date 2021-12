La Part Alta de Tarragona denuncia l'excés de terrasses i transportistes al carrer

Critiquen la poca vigilància que hi ha sobre l'ocupació de la via pública del barri, que provoquen problemes de seguretat, mobilitat i circulació

Actualitzada 09/12/2021 a les 20:15

Diverses associacions de veïns de la Part Alta denuncien la falta de control existent sobre les terrasses de bars i restaurants del barri, un fet que fa anys que comporta impediments per la circulació tant de vianants com de vehicles. Segons els veïns, els negocis haurien anat ocupant cada vegada més lloc dels carrers, superant les zones que tenen establertes, igual que ho haurien fet de manera inadequada, com seria el cas d'alguns negocis que col·loquen taules i cadires al mig del carrer.

Segons Jordi Ferré, president de l'Associació de Veïns de la Catedral, es tracta d'un dels molts elements urbanístics del barri que impedeixen una bona circulació per aquest, sobretot si es tracta d'una emergència. «En les últimes setmanes hem vist com persones malaltes que havien de ser recollides i ateses per una ambulància s'havien de passejar per terrasses, perquè l'ambulància no podia arribar a casa seva per la terrassa que hi havia al carrer», explica el president de l'AVV. Ell mateix apunta, per exemple, al carrer del Còs del Bou, on assegura que els restauradors podrien «col·locar les terrasses a sobre de les voreres, en lloc d'estar al mig del carrer».

De fet, el president de l'AVV Ara Part Alta, Quim Castellví, apunta a la necessitat de fer simulacres i crear un pla específic d'actuació en casos d'emergència per a les terrasses de bars. «No tenim constància que hi hagi un pla d'evacuació i s'hauria de fer un simulacre de forma periòdica», apunta Castellví, alhora que posa la culpa sobre els serveis d'emergència per no tenir aquests plans preparats. Però, alhora també assenyala l'Ajuntament de Tarragona per no dur a terme un control sobre les terrasses o vehicles que circulen pel barri. «Haurien de vigilar que els bars ocupin el lloc que se'ls ha assignat i també obligar-los a fer que tinguin alguna estratègia que contempli apartar les terrasses en cas d'emergència», assegura Castellví.

Alhora, asseguren que aquesta problemàtica s'ha agreujat amb la pandèmia, ja que el consistori «els ha deixat les terrasses gratuïtes i han aprofitat en esprémer tot l'espai que han pogut», denuncia el president de l'AVV Part Alta, Manel Rovira. «Hi ha dies que a la plaça del Fòrum no hi pot circular un cotxet de nadó», apunta Rovira.

Un gran desordre urbanístic

A aquest problema s'hi suma el «descontrol urbanístic» del barri, tal com declara el president de l'AVV del carrer de la Merceria. «Ja no només són les terrasses, sinó que també hi ha implicats els carrers estrets, la gran quantitat de cables que hi ha solts a les façanes, els problemes estructurals de moltes cases abandonades...», assegura Carrillo.

A això, Ferré hi afegia que, just ahir, en un incendi que es va generar en un portal del carrer Major, «les quatre dotacions de bombers que anaven a socórrer, van tardar més perquè hi havia un camió mal aparcat. És cosa dels carrers estrets, senyal que haurien de limitar la seva entrada, o tenir un pla pensat per a facilitar la seva actuació en aquests casos». «Ja fa temps que demanem pilones que regulin l'entrada de vehicles que no siguin dels veïns per horaris. Entenem i estem al costat dels comerciants del barri, però abans passa el veí», reclama Carrillo, assegurant que ningú està en contra dels empresaris, sinó que simplement volien tenir «una bona convivència». De fet, des de l'AVV del carrer de la Merceeria asseguren que han demanat ja en diverses ocasions un nou estudi urbanístic per a millorar la situació del barri.

Per la seva banda, fonts del consistori asseguren que «s'està en un procés de regularització de les terrasses temporals que acabarà el 31 de desembre. La pandèmia va aturar el projecte d'una nova ordenança per limitar i ordenar l'espai de les terrasses, però es farà abans d'acabar la legislatura». Alhora, demanen que els casos en què els veïns puguin detectar irregularitats «les posin en coneixement de la Guàrdia Urbana, ja que sense denúncia no es pot iniciar un procediment de tancament», tot tenint present que l'ordenança municipal preveu que es puguin clausurar a la primera infracció greu.