La Guàrdia Urbana de Tarragona premia les accions meritòries d'agents i ciutadans el dia de la seva festivitat

Entre les accions guardonades s'ha fet mensió a la pandèmia, l'actuació durant l'explosió d'Iqoxe i la lluita contra la droga, entre d'altres

Actualitzada 10/12/2021 a les 14:51

Avui divendres dia 10 de desembre la Guàrdia Urbana de Tarragona celebra el 164è aniversari de la seva creació. Per commemorar aquesta data, s'ha celebrat una gala al Teatre Tarragona, presidida per l'alcalde, Pau Ricomà i amb la presència de la consellera de Seguretat Ciutadana, Cristina Guzmán i l'intendent major cap del cos, Enrique Fernández, entre d'altres autoritats i cossos de seguretat.En aquest acte s'ha fet un reconeixement públic a entitats, ciutadans i agents que han facilitat la tasca policial durant l'any, amb el lliurament de distincions i plaques als guardonats. D'entre les accions guardonades s'ha fet menció a la pandèmia de la covid-19; a l'actuació durant l'explosió d'Iqoxe; a la lluita contra la droga, furts i accions violentes; així com en la protecció pel medi ambient i la vigilància a les platges. També s'ha homenatjat a agents de la guàrdia urbana que enguany es jubilen. La consellera Cristina Guzmán ha manifestat, en el seu parlament que «avui ens trobem per felicitar, distingir i agrair la feina, el coratge i la determinació de membres de la Guàrdia Urbana que, ja sigui per la seva trajectòria, com per serveis de caràcter destacat, han prestigiat el nom d'aquest cos».Guzmán ha destacat, a més, «l'extraordinària tasca desenvolupada per part de tot el cos, durant el confinament per la pandèmia ocasionada pel Covid-19 i en el darrer any», com a clara definició «del que volem: reforçar el sentit de la guàrdia urbana com a policia de proximitat, ja que creiem en un model de policia que s'apropi als veïns i comerciants, que tingui un contacte constant i proper amb les persones» i per això, ha finalitzat «cal un reforç important de plantilla, en nombre d'agents i en igualtat entre homes i dones».Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha declarat «que avui és d'un d'aquells dies importants per la ciutat perquè tenim l'oportunitat d'agrair-vos l'esforç i el treball constant que ens garanteix la seguretat de tots i totes». Ricomà ha afegit que «més que mai podem dir que estem molt orgullosos del cos de la Guàrdia Urbana de la ciutat», que després de moments tan difícils com la pandèmia o l'explosió d'Iqoxe, ambdós temes destacats a la gala, «on sabem que la guàrdia urbana ha treballat de manera responsable, ponderada, en coordinació amb els altres cossos de seguretat i amb la complicitat de veïns i veïnes, que això es el més important».