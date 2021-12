El vent fa caure el tòtem publicitari del Wala a Tarragona

També s'ha restringit el pas al Pla de la Seu per afectacions a l'estructura exterior a Ca l'Ardiaca

Actualitzada 10/12/2021 a les 16:51

METEO | La @policiaporttgn (Policia Portuària) i #Bombers Parc Químic retiren materials danyats pel vent de les dues marquesines del carrer Trafalgar del #Serrallo per evitar accidents. pic.twitter.com/Zwx0JujXwR — Port Tarragona (@PortTarragona) December 10, 2021

El fort vent continua fent estralls a la ciutat de Tarragona. La zona del pla de la Seu ha estat tancada provisionalment a causa de l'afectació que el vent està realitzant a la bastida col·locada a l'edifici de Ca l'Ardiaca.La tanca protectora exterior ha quedat afectada per la força del vent i també han acudit efectius del cos de Bombers per a controlar possibles trossos de la façana que poguessin desprendre's i caure a terra.El vent ha fet caure també el tòtem publicitari instal·lat a l'accés de l'establiment Wala, a la zona de la carretera de València. L'estructura ha cedit sobre la zona d'aparcament sense provocar cap ferit.A la zona del Port de Tarragona, s'ha produït una trencadissa de vidres a un dels accessos a l'aparcament subterrani de cotxes al moll de Costa. També efectius de la Policia Portuària i Bombers del Parc químic han retirat material d'una de les dues marquesines del carrer Trafalgar del Serrallo per evitar accidents.El Fòrum Local i el Passeig Arqueològic també s'han tancat al públic per l'activació del Pla Ventcat.