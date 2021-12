El Port de Tarragona i la URV continuen la immersió de biòtops per a la regeneració de la vida marina

Els biòtops s'han instal·lat a una profunditat d'entre 15 i 18 metres a l'espai denominat 'Illa' i entre 13 i 18 metres de profunditat a l'espai denominat 'Corba'

Actualitzada 10/12/2021 a les 15:04

Aquests darrers dies, els responsables del projecte per a la regeneració de la vida marina al Port Tarragona han dut a terme la segona immersió d'enguany del projecte de restauració de la vida marina amb la col·locació de biòtops.

Una embarcació i un equip de submarinistes de Diving Center Tarraco i DeepSea Numerical han estat els encarregats a l'hora de submergir les peces col·locades al fons marí. S'han instal·lat lloses pel replantat de posidònia, escenaris amb àmfores i cavitats perquè ho colonitzi la vida marina i columnes d'un metre cadascuna. L'objectiu, recuperar les poblacions de cefalòpodes d'interès pesquer com la sèpia, el calamar i el pop i les fanerògames marines com la Posidònia oceànica, coneguda com l'alga de vidrers i la Cymodocea nodosa.

En aquesta ocasió la immersió s'ha fet en l'espai anomenat 'Illa' situat entre 15 i 18 metres de profunditat davant de l'Escullera o dic de Llevant, i en un altre indret anomenat 'Corba', situat entre 13 i 18 metres de profunditat.

Amb aquesta darrera immersió es culmina un projecte d'immersió de biòtops en tres localitzacions diferents; la Punta del Miracle, portada a terme el passat 17 de setembre, 'Illa' i 'Corba'. Ubicacions seleccionades, per l'equip d'investigació de la URV, en funció de les condicions òptimes per instal·lar aquestes estructures i en funció de la detecció d'espais on les comunitats marines no estan plenament desenvolupades o han sofert problemes de degradació ambiental.



Materials biòtops

Els materials emprats per a la fabricació dels biòtops són biodegradables i provenen d'elements reciclats, la qual cosa també contribueix a fomentar l'economia circular. Alguns dels materials són moresc, palla, sac de jute, bambú. Vidre, etc. dissenyats perquè es desintegrin en un marc temporal de tres a cinc anys, barrejant-se a la sorra de la platja.

Tots aquests materials són idonis per a contribuir al desenvolupament d'algues de fanerògames i invertebrats marins (pops, calamars i sèpies). La forma, dimensions i disposició de les àmfores, per exemple, és adient perquè les espècies puguin trobar refugi i protecció i facilitar la seva reproducció.

Cooperació entre entitats per un fons marí més sostenible

El projecte, amb un pressupost total de 15.000 € més IVA, ha estat finançat i liderat pel Port de Tarragona – que recull aquesta acció en els seus compromisos de sostenibilitat- dissenyat i executat per un equip científic de la Universitat Rovira i Virgili, format per les empreses TecnATox i DeepSea Numerical.

El projecte de col·locació dels biòtops és una de les 88 accions recollides en Pla de Sostenibilitat – Agenda 2030 del Port de Tarragona. Un instrument de planificació que el Port va presentar el juliol de 2020 amb l'objectiu final de reduir en un 99% la petjada de carboni de l'Autoritat Portuària de Tarragona.

Aquesta cooperació entre URV i Port Tarragona, posa de manifest la voluntat per estudiar i analitzar iniciatives sostenibles que, es tradueixin en millorar el nostre entorn i en la implementació d'accions que permetin una vida marina protegida, neta i gestionada de manera sostenible.