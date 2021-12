Un missatge a la pantalla del mòbil amb so i vibració alertarà les persones que estiguin en una zona en emergència

El Sistema d'Avisos a la Població RAN-PWS (en anglès, sistema d'alerta pública) està previst que entri en funcionament a partir del mes de juny, coincidint amb la data límit que la Unió Europea va donar als estats per tal que transposessin la directiva europea que contemplava la implantació d'aquest servei. Farà servir la tecnologia coneguda com a Cell Broadcasting, de difusió a telèfons mòbils i es troba en fase de desenvolupament per part de la companyia SIA (Grupo Indra).El servei «permetrà l'enviament generalitzat i immediat d'alertes als telèfons mòbils de les persones que es trobin en zones afectades per emergències o catàstrofes imminents o en curs, d'aquesta manera es facilitarà una resposta molt més ràpida davant de situacions d'especial gravetat», ha apuntat Protecció Civil.Un cop acabi el període prova estarà operatiu a tot l'Estat. Fonts d'Interior apunten que es faran tests a diferents comunitats autònomes i que «una de les quals pot ser Catalunya». Des d'Interior confirmen que la Generalitat ho ha sol·licitat i que, en concret, han apostat perquè la prova pilot es faci a l'entorn del polígon petroquímic de Tarragona.Arran de l'explosió a l'empresa química IQOXE el gener del 2020 i de les mancances en la gestió de l'emergència, des del territori -especialment diversos alcaldes- s'havia demanat la posada en funcionament d'aquesta tecnologia per alertar la població. L'aleshores conseller d'Interior, Miquel Buch, va afirmar poques hores després del sinistre que demanarien a l'Estat la posada en marxa de la tecnologia Cell Broadcasting el més aviat possible.