Un estudi evidencia l'increment del mal d'esquena crònic entre els adolescents

De mitjana, és més alta la prevalença en noies (21,9%) en comparació amb nois (17,8%)

Actualitzada 09/12/2021 a les 10:12

El mal d'esquena crònic és un problema comú que afecta negativament el benestar de molts i moltes adolescents. Alguns estudis suggerien que la prevalença del dolor crònic entre la població adolescent havia augmentat durant les darreres dècades, però les dades disponibles eren molt escasses i d'abast limitat. Ara, un equip investigador de la URV ha analitzat les tendències de la prevalença del mal d'esquena crònic utilitzant dades de l'enquesta Health Behavior in School-aged Children (HBSC) promoguda per l'OMS.

L'estudi implica l'anàlisi de les dades aportades per 650.851 adolescents, recuperades de quatre onades realitzades en diferents moments (2001/02, 2005/06, 2009/10 i 2013/14) que provenen d'aquesta enquesta i que corresponen a joves de 33 països europeus. Amb l'anàlisi d'aquestes dades, el treball actual posa de manifest que la prevalença de mal d'esquena augmenta en cada enquesta successiva al llarg del temps (18,3% el 2001/02, 19,3% el 2005/06, 20,4% el 2009/10 i 21,6% el 2013/14). De mitjana, és més alta la prevalença en noies (21,9%) en comparació amb nois (17,8%).

Però quan s'analitzen les dades per edats, en adolescents més grans la prevalença del mal d'esquena encara és major que entre els més joves (14,5% en nenes i nens d'11 anys, 19,6% en els de 13 anys i 25,5% en joves de 15 anys). És a dir un de cada quatre adolescents de quinze anys té mal d'esquena crònic, un fet que els investigadors del grup de recerca consideren «preocupant».

L'augment de la prevalença del 2001/02 al 2013/14 és més marcat en les noies més grans en comparació amb noies més joves, i en nois grans en comparació amb nois més joves. Va augmentar un 1% entre els nois d'11 anys i fins a un 7% per a noies de 15 anys. El catedràtic Jordi Miró, director de la Càtedra de Dolor Infantil i investigador principal del grup ALGOS de la URV assegura que, amb els resultats a la mà, «s'evidencia que s'han de destinar més recursos a la prevenció i tractament del mal d'esquena crònic en adolescents, especialment per a les noies grans». Els resultats d'aquest treball s'han publicat a la revista científica The Journal of Pain.

Fins ara els investigadors tenien constància de la prevalença alta i que cada vegada el mal d'esquena anava més però no hi havia dades que reforcessin aquesta intuïció. A partir d'aquestes dades, des d'aquest grup de recerca s'estan fent nous estudis per saber si les tendències són iguals en tots els països i per esbrinar els factors que les determinen i quins són els motius d'aquest increment.

L'estudi Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) o Estudi sobre les conductes saludables dels joves escolaritzats, és un projecte impulsat sota l'auspici de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). En el marc d'aquest projecte, cada quatre anys es realitza una recollida de dades amb l'objectiu d'obtenir una visió global dels estils de vida dels adolescents i disposar d'eines útils per al debat sobre la promoció de la salut en aquesta població. El qüestionari recull dades relatives a diferents àmbits: relacions familiars, relacions amb els iguals, context escolar, ajust psicològic, alimentació i dieta, consum de substàncies i activitat física.