Tarragona es prepara per acollir la primera Cursa Adaptada i Inclusiva

La cita, impulsada per entitats del món de la diversitat funcional de Tarragona, tindrà lloc aquest dissabte 11 de desembre al Parc del Francolí

Actualitzada 09/12/2021 a les 13:48

Esport per a tothom

Un grup d'entitats de Tarragona, amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i el Consell Esportiu del Tarragonès, organitza la I Cursa Adaptada i Inclusiva de Tarragona, que tindrà lloc al Parc Francolí de Tarragona el proper dissabte 11 de desembre a partir de les 11 h. Els detalls de la cursa s'han presentat avui al Pati Jaume I en un acte que ha comptat amb la participació d'Elena Rodríguez Soriano, cap de comunicació de la Fundació Onada i coordinadora de la cursa; Estefania Serrano, presidenta del Consell Esportiu del Tarragonès; i Elvira Vidal i María José López, conselleres de Capacitats Diverses i Esports de l'Ajuntament respectivament.Ha estat Elena Rodríguez Soriano l'encarregada d'explicar aquests detalls, començant per l'elecció de la data, molt significativa, ja que s'emmarca en les activitats de la setmana per la diversitat iniciada el 3 de desembre amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Rodríguez Soriano ha explicat també que s'ha arribat a 120 inscripcions, per la qual cosa es preveu que sigui aquesta la participació. L'objectiu principal de la Cursa Inclusiva i Adaptada de Tarragona, ha continuat, és «fomentar l'esport adaptat i sensibilitzar la ciutadania de Tarragona sobre les dificultats i la capacitat de superació dels nens, nenes, joves i persones adultes amb discapacitat, l'empenta de les serves famílies i la necessitat d'empatia social per no excloure cap persona de les activitats socials habituals, com ara l'esport».La cursa es farà a partir de les 11 h al Parc Francolí de Tarragona, un espai gestionat per la Fundació Onada que ofereix lloc d'esbarjo a la ciutadania i llocs de feina a persones treballadores del Centre Especial de Treball de la Fundació. La prova està oberta a persones de totes les edats amb diversitat funcional, discapacitat, TEA o altres circumstàncies. Podran participar en les modalitats de cadira de rodes, caminador o deambulant. Es podrà escollir si es vol participar en una franja horària amb menys estímuls sonors i/o acompanyat d'una persona (familiar o amic).L'esdeveniment es desenvoluparà en un recorregut en línia recta amb distàncies adaptades (20, 40 i 60 metres) i un recorregut no adaptat d'1 km al voltant del parc. No hi ha temps màxim per acabar el recorregut i en qualsevol moment es podrà abandonar la cursa si així es desitja. La cursa és no competitiva i només hi podran participar persones inscrites prèviament. En recollir el dorsal, cada participant rebrà una bossa amb obsequis i tothom, en acabar, una medalla. S'habilitaran espais de calma, lavabos adaptats i tot el necessari per gaudir de l'esport d'una forma tranquil·la, segura i inclusiva.L'acte compta amb la participació de les entitats socials i educatives de Tarragona del sector de la discapacitat com la Fundació Onada, la Fundació Estela, l'AMPA del Col·legi de les Dominiques de Tarragona, les associacions Astafanies i Todos en Azul, l'escola SOLC i el Centre d'Educació Especial San Rafael, que han donat impuls a la iniciativa i s'han encarregat dels diferents detalls organitzatius, des de la difusió a l'elaboració de medalles artesanes, senyalització amb pictogrames, i bossa de regals per a tots els participants i disseny del cartell de la cursa. Les entitats han comptat amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, dels Patronats Municipals d'Esports i de Turisme, del Consell de la Discapacitat, del consell Esportiu del Tarragonès i de la Federació Catalana d'Atletisme, i conviden a sumar-s'hi a la ciutadania, empreses, voluntariat i resta d'entitats socials del territori.La consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, ha volgut expressar durant la presentació que «volem que a Tarragona l'esport sigui per a tothom, sense exclusions» i ha afegit que «tot i que queda camí per recórrer, la celebració a la ciutat d'Onades Inclusives, la col·laboració amb l'ONCE per fer la pujada al Loreto o aquesta primera cursa adaptada i inclusiva són exemples que ens indiquen el camí per aconseguir-ho», alhora que ha volgut agrair a totes les entitats organitzadores la feina per tirar encavant la cursa i el suport dels col·laboradors.Per la seva banda, la consellera de Capacitats Diverses de l'Ajuntament, Elvira Vidal, ha volgut recordar la programació municipal al voltant del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que començava el dia 3 de desembre amb la lectura del manifest i que «ha desplegat al llarg de tota la setmana una sèrie d'actes que han estat possibles gràcies a la determinació i la fermesa de les entitats i les famílies a l'hora de reivindicar una Tarragona 100% inclusiva».Estefania Serrano, presidenta del Consell Esportiu del Tarragonès, ha manifestat al seu torn que «aquestes iniciatives, especialment per la gran implicació de diferents entitats i institucions, són un model a potenciar per seguir treballant en el foment d'activitats inclusives i adaptades a partir de l'esport i de l'activitat física, justament amb la línia que el consell esportiu ve desenvolupant des de ja fa 25 anys, conjuntament amb la pròpia Fundació Onada i també de l'Escola SOLC, amb la programació d'una agenda molt extensa i estable d'activitats ludicoesportives dirigida a centres ocupacionals i escoles d'Educació Especial de tota la província, amb la participació i col·laboració també de moltes entitats i de centres escolars convencionals».