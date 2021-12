La web de la Xarxa Santa Tecla incorpora el nou Portal de Salut per a la ciutadania

Es tracta d'un espai de consulta amb consells i recomanacions per a pacients i població en general

Actualitzada 09/12/2021 a les 16:45

La web de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla incorpora una nova eina de consulta –el Portal de Salut– a través de la qual la població pot accedir a informació d'interès relacionada amb la salut.En aquest espai les persones usuàries troben consells i recomanacions destinats a millorar l'estat de salut, una informació contrastada i revisada per professionals dels diferents àmbits de l'assistència sanitària.Tot i que es tracta d'un espai obert a qualsevol persona que visiti la pàgina web, els professionals també podran indicar als seus pacients que hi accedeixin, en el cas que ho considerin necessari, bé sigui després d'una intervenció, a l'hora de seguir un tractament o simplement per prevenció.En aquest cas, s'indicarà l'apartat del Portal de Salut al qual han d'accedir i el nom del document o el vídeo que han de consultar. La persona usuària el podrà descarregar i imprimir o bé guardar-lo en el seu dispositiu mòbil per consultar-lo quan ho necessiti.De moment, el Portal de Salut inclou informació relacionada amb la maternitat, el part i el puerperi, elaborada per l'equip de llevadores de la Xarxa Santa Tecla, i amb l'àrea de rehabilitació, a càrrec dels professionals d'aquest àmbit. En un futur s'ampliarà el nombre de seccions amb la incorporació d'una àrea sobre nutrició.Per accedir-hi tan sols cal entrar a la web www.xarxatecla.cat i clicar el bàner Portal de Salut que apareix al marge dret de la pantalla.També és accessible a través de l'enllaç directe portal-usuari.xarxatecla.cat. Amb projectes com el Portal de Salut, impulsat pels professionals assistencials de l'organització, la Xarxa Santa Tecla vol contribuir a millorar els hàbits, les actituds i els coneixements de la ciutadania en relació a la salut individual i comunitària.