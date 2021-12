La Diputació destinarà 745.000 euros per 32 projectes científics de la URV, 320.000 euros més que el 2020

L'ens supramunicipal cofinançarà per primer cop 36 places de formació de professionals pre-doctorals

Actualitzada 09/12/2021 a les 14:41

La Diputació de Tarragona destinarà 745.000 euros a 32 projectes científics de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en el marc de l'acord 2020-2023 signat entre els dos organismes. Es tracta d'un augment de la partida pressupostària respecte l'any passat, quan es van destinar 425.000 euros. Tal com ha destacat la rectora de la URV, María José Figueras, la majoria de projectes inclosos en l'acord són de l'àmbit de la salut, però també d'altres àrees com l'economia, la química, la pedagogia o el dret públic. Com a novetat d'enguany, l'ens supramunicipal cofinançarà 36 places de formació de professionals predoctorals amb 326.650 euros. Tant la Diputació com la URV han valorat positivament l'acord pel desenvolupament i futur del territori.