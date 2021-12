L'Ajuntament de Tarragona preveu més de 1.000 serveis de teleassistència

Surt a concurs la prestació durant els pròxims dos anys per més de 700.000 euros

L'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) preveu realitzar més de mil serveis de teleassistència domiciliària anuals en els pròxims dos anys, amb una estimació de pressupost de 747.896,15 euros, segons el document de licitació del servei que ha fet públic. L'Institut no disposa de mitjans propis per garantir aquesta prestació, però en considerar-la necessària per a tot un sector de la població, demana a les empreses especialitzades que presentin ofertes per tal d'adjudicar-la.

Aquesta activitat es fa periòdicament, en acabar-se el temps de vigència del contracte, que és de dos anys, renovable per uns altres dos. Els interessats tenen temps fins al dia 22 d'aquest mes per presentar les seves propostes.

El Servei de Teleassistència Domiciliària (TAD) està adreçat a les persones grans o persones amb dependència o discapacitat, que viuen a la ciutat de Tarragona i que estan empadronades.

El TAD és una prestació garantida bàsica de caràcter tecnològic adscrita en la Cartera de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i, per tant, exigible com a dret així que s'acrediti la situació de necessitat individual que es doni. Es tracta d'un servei de competència municipal, del qual se n'ocupa l'IMSST.

El TAD constitueix una modalitat d'atenció domiciliària ininterrompuda a les persones la qual, amb la tecnologia adequada, permet garantir la comunicació permanent amb l'exterior, detectar situacions d'emergència i donar una resposta ràpida a aquestes situacions, ja sigui directament o bé mobilitzant altres recursos humans o materials.

El servei es presta mitjançant la línia telefònica, amb un sistema que consta d'equipament informàtic i de comunicacions específic ubicat al Centre d'Atenció, dotat de suport tecnològic, de comunicacions i també dels recursos humans necessaris. Al mateix temps, la persona usuària rep un terminal i una Unitat de Control Remot.

Això permet l'activació de l'alarma i l'establiment d'una comunicació de la persona usuària amb el Centre d'Atenció, en modalitat mans lliures.

Amb aquest procediment, segons el document de licitació, «la persona esdevé el centre d'atenció», cosa que permet que la teleassistència s'adapti a les necessitats de cada cas particular i hi intervingui per evitar situacions perilloses.