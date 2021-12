Caigudes de branques i d'elements arquitectònics han estat les principals incidències

Actualitzada 09/12/2021 a les 09:45

Els Bombers de la Generalitat han rebut 25 avisos per vent a la regió de Tarragona entre les 19.00 hores d'aquest dimecres i aquest dijous al matí, segons ha informat el cos d'emergències. Les principals incidències han estat per caigudes d'arbres, que han afectat alguns vehicles. També han caigut elements arquitectònics en alguns punts, com unes plaques solars sobre un vehicle a Calafell.