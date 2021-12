El PSC denuncia que els pressupostos de la Generalitat «menystenen les comarques tarragonines»

Acusen ERC de posar-se de perfil en el projecte Hard Rock

Actualitzada 09/12/2021 a les 11:26

«Són uns pressupostos que arriben tard, fruït de la improvisació i, el que és el pitjor, que menystenen les comarques tarragonines», així han definit els diputats i diputades del PSC per Tarragona els pressupostos del Govern Aragonès a nivell territorial.Així, la diputada socialista Rosa Maria Ibarra ha destacat que «estem davant d'uns mals pressupostos conseqüència de tenir un Govern dividit que de forma insensata ignora les comarques del sud del país».En relació al projecte de Hard Rock la diputada vallenca ha assenyat que «ERC i Junts no tenen dret a jugar, ni a posar en risc, un projecte que suposarà la creació de més de 7.000 nous llocs de treball directes i 2.500 milions d'euros d'inversió. Als més de 40.000 aturats que hi ha a les comarques de Tarragona que els hi dirà el senyor Aragonès? Què esperin a un canvi de model productiu per tenir feina d'aquí a 20 anys? Els i les socialistes volem donar resposta als ciutadans avui».En el mateix sentit s'ha pronunciat respecte a la moratòria sobre incineradores anunciat per la consellera Jordà. «És perjudicial per Tarragona. O ens donen les eines per tractar els residus o no poden pretendre fer una nova moratòria per a noves incineradores. És de calaix», ha raonat.Pel que fa a les esmenes territorials del PSC Ibarra, ha explicat que el total inversor s'eleva a 2.5 milions d'euros i que incorpora els projectes que els partits independentistes «han oblidat. És a dir, volem inversions per al fòrum de la justícia de Tarragona, la ciutat del repòs, l'hospital del Vendrell, la carretera Reus-Cambrils, el tram de la C-14 entre Alcover i Montblanc o el museu casteller de Valls, entre d'altres».Per la seva banda, el diputat Rubén Viñuales ha afirmat que «no entenem perquè ERC vol fer un veto al PSC que és el primer partit de Catalunya, el partit que va guanyar les eleccions. No accepten el diàleg i redueixen la seva opció a què la CUP els aprovi la presidència i els Comuns els pressupostos. És a dir, un sense sentit que deixa més de la meitat del país fora dels consensos bàsics».Pel que fa a Tarragona Viñuales afirma que «som l'aneguet lleig» del Govern independentista. «Són incomprensibles els retards i les dilacions en projectes clau com la ciutat de la Justícia o la ciutat de repòs i vacances. En el tema clau de Hard Rock el senyor Ricomà i ERC es posen de perfil i resten muts, sense saber encara si donen suport o no al projecte, amb una irresponsabilitat insensata».«N'hi ha alguns que volen ser la Dinamarca del sud d'Europa però vull recordar que Dinamarca, en matèria energètica, té la realitat exactament contrària a la que tenim nosaltres. La Generalitat no està fent la feina i hi ha projectes claus, com la vall de l'hidrogen verd, on la seva actitud no ha estat ni està sent proactiva», ha assenyalat.Finalment, la diputada Dolors Carreras s'ha centrat en denunciar la desinversió objectiva de la que és víctima la comarca del Baix Penedès. «Necessitem però ja mateix l'ampliació de l'hospital del Vendrell i l'obertura del CAP de l'Arboç. Són necessitats bàsiques d'una comarca que ha tingut aquests darrers anys un creixement desmesurat».Així mateix, el PSC defensa impulsar un pla de xoc amb plans d'ocupació concrets per una comarca que registra el percentatge d'atur més alt de Catalunya. «Aquests pressupostos són insolidaris. Tant l'Alt Penedès com el Garraf reben més recursos que nosaltres. Volem recordar al senyor Aragonès i al seu Govern que el Baix Penedès existeix», ha reblat.