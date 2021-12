Bonavista demana la retirada de pàrquings per a patinets al barri

Tres de les quatre empreses de lloguer han restringit la circulació dels seus vehicles per Ponent, la qual cosa fa que molts aparcaments estiguin buits

L'Associació de Veïns de Bonavista ha demanat a l'Ajuntament la retirada d'alguns dels aparcaments de patinets elèctrics que hi ha instal·lats al barri davant l'ús nul que se'ls dóna a causa de la restricció de circulació per Ponent de tres de les quatre empreses de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) que operen a Tarragona. De fet, fonts de l'AVV consultades per aquesta redacció asseguren que ja han presentat una instància al consistori per tal d'arribar a un acord i recuperar aquest espai de pàrquing. Segons explicava la seva presidenta, Loli Gutiérrez, al barri de Bonavista hi ha un total de cinc punts on els patinets elèctrics o bicicletes poden aparcar, i demanen a l'Ajuntament que en retiri tres. «Volem que deixin només l'aparcament de la plaça de la Constitució i el que hi ha més proper al poliesportiu, ja que són als que més ús se'ls pot donar», apuntava Gutiérrez, alhora que assegurava que la resta estan sempre buits.

Aquestes estructures de ferro ocupen un total de dues places de pàrquing per a cotxes, un espai que els veïns ara reclamen. «Són instal·lacions que haurien d'utilitzar les empreses de lloguer de patinets elèctrics que operen a la ciutat, però aquí a Bonavista no n'hi ha, els aparcaments estan buits. Per què tenir aquestes barres ocupant espai públic si podríem estar aparcant els veïns del barri?», reclamava Gutiérrez, tot remarcant que «paguem impostos per a coses útils, i això no ho és».

Malgrat que la denúncia només l'hagi formalitzat Bonavista, la resta de barris de Ponent també es veuen afectats per aquesta problemàtica. Associacions de veïns, com ara de Campclar o La Granja, asseguren que es troben en la mateixa situació que a Bonavista.

«Els aparcaments de patinets estan buits i els pocs patinets que hi ha, ens els trobem els veïns tots tirats on no toca, abandonats», explicava Martina Roncero, presidenta de l'AVV de Campclar. «Tenim dos pàrquings a la Rambla de Ponent, i sempre estan buits: o bé perquè els aparquen on no toca, o bé perquè els patinets no arriben als nostres barris», remarcava Martina, mentre que també apuntava a l'impediment que suposen aquestes instal·lacions per aparcar cotxes dels mateixos veïns del barri. En la mateixa situació es troben a La Granja, on «a poc a poc han anat desapareixent patinets», segons el president de la seva AVV, Francisco Rossillo, qui desconeixia si es tractava una decisió de les mateixes empreses, o bé es tractava d'un acte d'incivisme.

Les empreses veten a Ponent

L'ús nul que s'està donant a aquests aparcaments de ferro, i les quals estan prenent places d'aparcament per a cotxes, podria ser una conseqüència de la limitació que algunes empreses han aplicat a l'hora de conduir els seus VMP pels barris de Ponent. En concret, són tres de les quatre companyies que tenen patinets a Tarragona les quals no permeten una lliure circulació per la zona. En el cas de l'empresa Lime, només es permet la circulació per l'N-340 fins a Campclar, sense arribar a entrar als barris, mentre que en el cas d'Spin sí que permet l'entrada a Bonavista, a la Rambla de Ponent i també a Icomar. D'altra banda, el cas més extrem es troba en l'empresa Bird, la qual no permet circular més enllà del riu Francolí. Malgrat aquestes limitacions, Reby permet una lliure circulació per tots els barris de Ponent, sense marcar cap frontera.

Aquesta retirada del servei podria ser una explicació a l'abandonament dels aparcaments. De fet, alguns veïns apuntaven a l'incivisme com a motiu principal que hauria impulsat a les empreses a marxar de Ponent. De fet, aquesta decisió suposa pels veïns un motiu més per a la retirada d'aquestes estructures de la via pública.