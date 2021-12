El Festival de Cinema REC homenatja l'obra i la figura de Jaume Guasch

Projecten el documental 'Cor de vellut', sobre la seva tasca de recuperació del folclore ciutadà

Actualitzada 08/12/2021 a les 20:53

En el marc del Festival de Cinema REC XXI de Tarragona s'ha estrenat el vespre d'aquest dimecres el documental Cor de vellut, un recorregut per l'obra de Jaume Guasch, l'artífex, dins de l'Esbart Santa Tecla, de la recuperació de molts balls tradicionals vinculats a les festes de la ciutat.

El director de la cinta, Sergi Guasch, va indicar, abans que comencés la projecció, que «a l'Esbart no havíem fet mai una cosa així. Per a nosaltres ha estat un repte, perquè no som experts en activitats cinematogràfiques. Però som inconformistes, i ens agrada intentar coses noves». La presidenta de l'agrupació, Rosa Llorach, afegia per la seva banda que «aquesta és la culminació de la feina de més d'un any. Volem mantenir viva la memòria històrica, i amb el resultat estem molt emocionats. La col·laborció amb el REC és una passa més enllà dins de les activitats del grup. Potser podrem trobar noves coses per fer junts».

La coordinadora general del REC, Eva Vallès, considera «tot un honor acollir un documental que parla de nosaltres, del que som i de les nostres arrels. Al REC portem gent d'arreu del món, i per això és molt important que ho sabéssim combinar amb els treballs que es fan aquí».

El documental consisteix en una conversa entre persones de diferents àmbits que parlen de les creacions, el llegat, i la manera de fer i treballar d'un personatge clau per entendre l'evolució de la cultura popular al Camp de Tarragona. Jaume Guasch, va ser una figura essencial del món cultural tarragoní, i un dels artífexs de la cultura popular en el seu vessant més ampli, la cultura de carrer i la de coreografia d'arrel damunt dels escenaris.

Cor de vellut és un projecte que forma part dels actes d'aniversari dels 50 anys de l'Esbart Santa Tecla, una entitat que va néixer amb la voluntat d'impulsar la recerca i el manteniment de la dansa i les tradicions catalanes, i que és capaç de renovar-se any rere any, aportant una visió oberta i dinàmica de la cultura. Durant aquests cinquanta anys d'història, l'Esbart ha realitzat multitud de projectes liderats per Jaume Guasch, destacant especialment la recuperació de molts balls parlats de la festa major i la creació de dos espectacles de gran format, el retaule de Santa Tecla (1991) i les contalles de Sant Magí (2003).

D'altra banda, El XXI Festival REC de Tarragona ha guardonat l'òpera prima Piccolo Corpo, de la directora Laura Samani, amb el premi a Millor Pel·lícula. L'obra també ha rebut la primera Menció Especial del jurat Cineclub, mentre que una altra cinta, You resemble me, de Diana Amer, s'ha emportat tres premis i una menció.