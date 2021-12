SOS Costa Daurada recull firmes per fer un parc a la Punta del Miracle

Demanen a l'Ajuntament replantejar l'objectiu de la plataforma del Miracle, abandonada fa anys

Actualitzada 06/12/2021 a les 20:42

L'entitat ecologista SOS Costa Daurada continua movent fils per a tirar endavant amb el seu projecte per a reconvertir la plataforma del Miracle. Després de fer públic el seu plantejament per a donar una nova vida a aquesta construcció ara fa un mes, han començat la recollida de firmes per a rebre el màxim suport possible per part de la ciutadania. Des del passat divendres, l'agrupació activista va fer públic a través de les seves xarxes socials aquesta nova acció, la qual té com a objectiu «donar a conèixer entre els tarragonins el projecte, que puguin interessar-se, llegir-se'l i posicionar-se a través de les signatures», declarava Víctor Álvarez, representant de SOS Costa Daurada, en declaracions al Diari Més. Aquesta recollida de firmes «no es presentarà de forma oficial a cap lloc, simplement volem que serveixi perquè més gent conegui aquest projecte i per a fer pressió social cap a l'Ajuntament, que és el responsable de la plataforma», assegurava el portaveu de SOS Costa Daurada, Lluís Estamariu, a aquesta redacció.

La proposta, sota el nom El Parc Municipal de la Punta del Miracle, obrim la ciutat al mar, suggereix al consistori la reconversió completa de la Punta del Miracle en un gran parc litoral. A partir del desmuntatge i la reutilització de la plataforma de formigó que hi ha actualment, proposen renaturalitzar l'espai amb zones verdes equipades amb material d'esbarjo i d'esport, cobrint les vies del tren per a separar-les de la ciutat, i amb places amb miradors on es podrien dur a terme diversos esdeveniments culturals, entre altres accions.

El portaveu assegurava que el punt d'inflexió per a tirar endavant amb la creació d'aquest projecte va ser quan es va anunciar que el consistori volia invertir 800.000 euros a reformar els problemes de la plataforma per a poder-la reactivar. «Volem recuperar l'espai que hi havia abans que construïssin aquest despropòsit: no hi ha suficients pàrquings dissuasoris a Tarragona? Volem que la ciutadania torni a gaudir d'aquesta zona que recordem amb tanta estima de quan érem petits», assenyalava Estamariu, afegint que es podria estudiar el cost de «desmuntar la instal·lació i reutilitzar les peces per una altra finalitat», en lloc de la reforma que planteja l'Ajuntament. A banda de la recollida de signatures, SOS Costa Daurada celebrarà el pròxim dimarts, 14 de desembre, una taula rodona amb arquitectes i activistes. «Més que una taula rodona, serà un debat. Volem que els tarragonins vinguin i diguin la seva, generar debat entre la ciutadania. El projecte no està tancat, es pot adaptar si rebem bones propostes», afegia Estamariu.