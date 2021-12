'Piccolo Corpo', de Laura Samani, guanya el XXI Festival REC de Tarragona

'You resemble me' s'endú una menció especial i tres guardons , entre ells el premi del Públic

Actualitzada 07/12/2021 a les 12:44

El XXI Festival REC de Tarragona ha guardonat l'òpera prima 'Piccolo Corpo', de la directora Laura Samani, amb el premi a Millor Pel·lícula. El Jurat Internacional ha destacat la profundicat del film que parteix d'una «premissa simple». «Tots vam percebre una energia molt poderosa de la narració, el relat et va atrapant, és una pel·lícula que t'impacta molt», ha afirmat el membre del jurat Sebastián Duque. L'obra també ha rebut la primera Menció Especial del jurat Cineclub. 'You resemble me', de Diana Amer, s'ha emportat tres premis i una menció. En concret, s'ha endut el premi del Jurat CineClub, del Jurat Jove i el guardó del Públic, així com la Menció Especial del Jurat Internacional.