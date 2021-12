L'Ajuntament de Tarragona ajudarà la gent gran a descarregar el certificat covid

Actualitzada 07/12/2021 a les 15:38

L'Ajuntament de Tarragona ajudarà a tramitar el certificat covid a les persones grans que necessitin ajuda per descarregar-se'l. Les sessions es faran del 10 al 17 de desembre a les llars municipals de la Granja, Centre, Tarraco, Sant Salvador i Bonavista. Per accedir a aquest servei cal tenir més de 60 anys, viure a Tarragona i demanar cita a l'oficina de Gent Gran Activa. La consellera de Gent Gran, María José López, ha recordat que la iniciativa respon a un dels objectius de la legislatura com és el d'ajudar a reduir la bretxa digital. «Havíem de proporcionar eines que facilitin aquests tràmits a la gent amb més problemes per accedir a les noves tecnologies; oferim els recursos necessaris perquè ningú es quedi sense certificat», ha dit.