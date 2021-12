El Patronat Municipal d'Esports de Tarragona anima a regalar esport aquest Nadal

El proper dia 10 de desembre el Patronat Municipal d'Esports llençarà el nou PackPMET, un pack pensat per regalar aquestes festes i que inclou 5 experiències PMET – tant de piscina i zona d'aigua com de fitness i activitats dirigides -, una ampolla reutilitzable, 1 bossa tote-bag, un cadenat de combinació pensat per utilitzar a les taquilles de les instal·lacions esportives així com un cupó de descompte del 30% en qualsevol de les modalitats d'abonament del PMET.La consellera María José López ha explicat que «el Nadal i l'inici del nou any són moments de retrobaments amb les persones més properes i estimades i alhora de plantejar-se objectius nous i bons propòstis. En aquesta conjuntura, ens semblava ideal promoure la pràctica esportiva amb el PackPMET, perquè regalar esport és regalar salut i regalar salut és una mostra d'afecte molt pròpia d'aquestes dates».