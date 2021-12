Dídac Nadal vol consolidar amb activitats el Mercat de Torreforta i els mercadets

El Pla de Dinamització Comercial de Mercats i Fires vol donar impuls a diverses iniciatives comercials relacionades amb l'Ajuntament

Actualitzada 06/12/2021 a les 20:14

Amb el Pla de Dinamització Comercial de Mercats i Fires, engegat de des de fa uns mesos, l'Ajuntament espera normalitzar l'activitat del Mercat de Torreforta, que no fa gaire temps estava amenaçat de desaparició, a causa de la disminució del moviment comercial. El regidor responsable de l'àrea, Dídac Nadal, ha indicat que «hem fet les obres necessàries perquè el conjunt experimenti una significativa millora estètica i pugui acollir més parades i activitats».

Nadal cita com a exemples els llocs de venda de peixateria, fruiteria i fleca que s'han obert recentment, i les obres que s'han dut a terme a les instal·lcions sanitàries per a fer-les més accessibles. Tot això s'ha vist acompanyat d'activitats de promoció com ara el tobogan per als infants que s'inaugurarà avui a les portes de l'edifici dins de la Campanya Som comerç.

«Aquest mercat estava molt oblidat», ha dit Nadal, «i ens hem proposat recuperar-lo, perquè volem que torni a ser un mercat viu».

Promocions

El Pla de Dinamització es va començar a implementar el passat mes de juny, amb l'objectiu de «donar suport a la dinamització comercial a través de reunions, dissenys de campanyes i promocions que ajudin a l'activació de la compra local», segons el document, que reclama també «l'acompanyament tècnic que han de tenir les petites i mitjanes empreses per tal de millorar les seves capacitats comercials adaptant-se a les noves tecnologies com el màrqueting digital, el comerç a domicili i altres mesures que, a conseqüència de la covid, han vingut per quedar-se».

Nadal ha mencionat també les actuacions que s'han dut a terme al mercadet de Bonavista, del qual «la neteja era molt millorable». Ha remarcat que l'Ajuntament ha mirat de redimensionar-lo i reordenar-lo, i hi ha afegit lavabos, que mancaven a la zona, i una àrea de pàrquing gratuïta. Actualment es treballa en un pla de seguretat per al conjunt de l'equipament.

Pel que fa al Mercat Central, Nadal considera que «aquest equipament ja funcionava bé, però hem volgut millorar-lo, ja que no és només un centre per ell mateix, sinó que és l'eix comercial de tot el seu entorn, al bell mig de la ciutat. Això significa que el treball l'hem de fer tan a dins com a fora. Necessitem que aquest mercat, com el de Torreforta, siguin autèntics punts neuràlgics de la ciutat, acollint tot tipus d'activitats socials, culturals i solidàries».

En aquest sentit, al Mercat Central han tingut lloc iniciatives com La ciència al mercats, amb la URV, difusió de campanyes de Creu Roja, Lliga Contra el Càncer i entitats similars, exposicions, col·laboració amb el Festival Internacional de Teatre de Tarragona (FITTCAT), entre d'altres.

Una altra activitat comuna als mercats i a les fires ambulants ha estat la participació en el recaptes solidari d'aliments adreçat als menjadors socials de Tarragona.

El regidor Nadal ha afegit que aquest Pla de Dinamització no té límits temporals, perquè el que es proposa és «ocupar com més espais millor en els àmbits de la cultura, el patrimoni, la gastronomia i les tradicions de la ciutat».