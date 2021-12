Demanen presó permanent a les dues dones de Tarragona acusades d'haver mort un bebè llençant-lo a les escombraries

Mare i filla van ser detingudes l'abril passat i els fets es remunten a l'any 2020

El fiscal demana presó permanent revisable per a una dona de Tarragona i la seva filla per haver matat el bebè de la jove, encara que el cos no ha estat trobat, segons l'escrit d'acusació del Ministeri Públic.El fiscal qualifica provisionalment els fets com un delicte d'assassinat de menor de 16 anys amb els agreujants de traïdoria i parentiu.La jove, de 20 anys d'edat, es va quedar embarassada en un viatge al Marroc a l'estiu del 2019 i no volia que el seu pare, camioner de professió, se n'assabentés perquè tenien molts problemes a casa.Com també volia seguir amb els seus estudis al centre municipal d'adults, el 13 de novembre del 2019 va acudir al CAP del barri de Torreforta de Tarragona perquè li receptessin una pastilla abortiva, però ja havia superat les nou setmanes de gestació.Llavors la van derivar perquè avortés en una clínica de Tarragona, a la qual va acudir el 3 de desembre, però tampoc va poder ser perquè ja havia superat les 14 setmanes de gestació i la van derivar de nou al CAP.D'allà o bé la derivaven a avortar en una clínica especialitzada de Barcelona o li feien el seguiment de l'embaràs si decidia no interrompre'l.No obstant això, el 10 de desembre, la noia va tornar de nou a la clínica de Tarragona i va demanar avortar allà perquè li era impossible anar a Barcelona a causa dels problemes familiars que tenia.El centre la va derivar de nou al CAP de Torreforta i també li va proporcionar un informe perquè demanés ajuda als serveis socials, però la jove tenia molta por que el pare se n'assabentés i va demanar ajuda a la seva mare, de 42 anys.Segons el relat del fiscal, ambdues van concertar que la jove seguís amb els seus estudis, que donés a llum al domicili familiar i que matarien el bebè quan naixés.Així, la jove va seguir estudiant fins al 3 de març del 2020 i entre aquesta data i el mes d'abril va néixer una nena.El fiscal sosté que la jove la va intentar asfixiar tapant-li el nas i la boca, però no ho va aconseguir i la va amagar en un armari.L'endemà, l'àvia del bebè la va llençar a un contenidor d'escombraries, encara que el cos no s'ha trobat.El cas es va descobrir en reprendre la jove els seus estudis a l'octubre i explicar a algunes de les seves companyes de classe el succeït.Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació a principis de desembre de l'any passat i van detenir les dues dones el mes d'abril passat.