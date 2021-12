«Com puc saber que el passaport és el de la persona que el mostra?»

La nova restricció s'estrena amb absència d'incidents, però amb alguns dubtes entre els restauradors a Tarragona

Actualitzada 06/12/2021 a les 20:58

Els primers dies d'exigència del passaport covid a bars i restaurants transcorren a Tarragona sense incidències destacables, tret dels dubtes d'alguns propietaris sobre el procediment de validació d'aquest document. Els clients, per la seva banda, han acceptat majoritàriament aquest nou requisit, i no s'han produït situacions com les que es temien en un principi, d'errades tecnològiques o d'oposició per part del públic. El fet que el Departament de Salut endarerrís una setmana l'aplicació de les mesures de protecció contra la pandèmia, a causa del col·lapse del web que lliurava els passaports, era un motiu de preocupació i d'incertesa, que no s'ha acabat confirmant, sobre com serien els primers dies de funcionament real de les mesures.

Joan, propietari de la Cafeteria Bay Pass, al carrer Reding, indicava ahir al matí que «em pensava que aquesta mesura ens faria mal, que dissuadiria moltes persones de venir i ens endarreriria el negoci. Però, fet i fet, ha estat al contrari. Diria que un 98% de la clientela està predisposada a participar, i no hem tingut cap problema. Als que no duien el passaport els hem convidat a instal·lar-se a la terrassa, i han seguit les nostres indicacions sense queixar-se.»

«Penso», prosseguia aquest propietari, «que hi ha hagut una gran conscienciació sobre el problema, cosa que m'ha sorprés positivament. Tothom venia preparat. Això m'ha servit per comprovar que els nostres clients no són conflictius».

Alguns dubtes plantejava, en canvi, Abdul, el propietari del bar-restaurant Casa Nostra, al carrer Ramón y Cajal. «L'aplicació de mòbil funciona bé. M'ensenyen el passaport, encaro el codi amb el meu aparell i si dona llum verda, cap problema. Però com puc saber jo que aquest passaport covid és realment el de la persona que me'l mostra? i si li hagués deixat deixat un amic, per exemple?. L'única manera de comprovar-ho seria amb el Document Nacional d'Identitat. Però jo no sóc policia, penso que no tinc dret a exigir-li el DNI a ningú, de manera que he de confiar que el passaport que m'ensenyen és el seu veritable».

Públic

Altres restauradors el demanen sense capficar-s'hi, com ha dit el president de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria, Javier Escribano, que no obstant ha remarcat la bona acollida del públic a les noves mesures. «Aquests primes dies del pont hem tingut els restaurants plens, i ningú no ens ha plantejat cap problema», ha dit.

En aquest mateix sentit s'han pronunciat Susana, del Bar Negresco, al carrer Pere Martell, i Han, del Bar Mar, a Prat de la Riba. Tots dos confirmen que, si algú no du el passaport, no entra al bar, però que tot i això aquesta situació no genera dificultats.

A banda d'aquests casos, Diari Més ha pogut constatar que en altres locals permeten l'accés als que exhibeixen el codi QR, però que no el comproven amb el seu propi mòbil. Alguns ho atribueixen al fet que «la Generalitat no ha informat a la restauració de res», i han tingut dificultats a baixar-se l'aplicació capaç de llegir els certificats de vacunació. La tònica general d'aquesta estrena, més enllà de la molèstia afegida en moments d'atabalament, deixa el passaport covid en un aprovat per als restauradors. Si bé demanen millores en la informació i comunicació per part de la Generalitat, també consideren que la mesura té utilitat per al seu negoci.

La majoria de treballadors de l'hostaleria consultats assegura que la gent està molt conscienciada amb la mesura i que no s'han donat incidents destacats els primers dies.

Davant d'això, els restauradors proposen que hi hagi una informació clara del Govern que els aclareixi quina aplicació de validació és la més adequada i que en faciliti l'accés, per evitar confusions.