Tarragona en alerta per les ventades

L'ajuntament ha activat el Pla d'actuació municipal en fase d'alerta pel risc del temporal

Actualitzada 04/12/2021 a les 17:30

La Conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat el Pla d'actuació municipal en fase d'alerta pel risc de ventades que es preveuen durant tot el cap de setmana.Des de l'ens municipal, es recomana a la població seguir els consells de prevenció, especificats a la seva pàgina web , tals com no deixar objectes no estàtics a les façanes o terrasses, ja que poden ser susceptibles de caure a la via pública i causar danys, evitar els parcs, els jardins i les zones boscoses, on el vent pot endur-se branques o arbres, evitar tota mena d'activitats que involucrin el foc i allunyar-se d'espigons, esculleres i passejos marítims a les zones on la ventada provoqui un fort onatge. A part, davant la forta mobilitat que provoca el pont, es demana precaució a la carretera davant les fortes ratxes d'aire que es preveuen.En cas de necessitat es recomana contactar amb el telèfon d'emergències de la Generalitat, el 112, o amb el de la Guàrdia Urbana de Tarragona, 092.