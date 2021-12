Els fets, que s'estan investigant, han tingut lloc aquest dissabte al matí al carrer Onze de Bonavista

Actualitzada 04/12/2021 a les 13:38

Una dona de 75 anys ha mort aquest dissabte a tres quarts de dotze del matí en un accident en què s'ha vist implicat un camió de la brossa a Tarragona, concretament al carrer Onze de Bonavista.Segons fonts municipals, la víctima ha estat atesa al lloc dels fets per la Guàrdia Urbana i el Servei d'Emergències Mèdiques, sense que hagin pogut fer res per la seva vida.Les causes de l'accident s'estan investigant. Des del govern tarragoní han expressat el seu sentit condol a la família i han lamentat profundament els fets.