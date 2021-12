Les Ciutats Patirmoni de la Humanitat apostaran pel turisme gastronòmic

Tarragona assisteix a l'assemblea celebrada a la localitat de Conca

Conca ha estat l'amfitriona de l'assemblea del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya (GCPHE), entre elles Tarragona, quan es compleix un quart de segle de la declaració de la ciutat com a tal per part de la UNESCO, cosa que li ha permès formar part del grup de «les 15 ciutats més boniques d'Espanya», com ha indicat el president sortint i alcalde de Mèrida, Antonio Rodríguez, qui ha apuntat que impulsaran la gastronomia com a reclam turístic.A partir del proper 1 de gener serà substituït pel regidor de Salamanca Carlos Rodríguez per afrontar un mandat anual en el qual les Ciutats Patrimoni volen apostar pel reclam gastronòmic, per seguir impulsant la seva oferta turística, i en el qual hauran de començar a invertir els 45 milions d'euros del Pla Impulsa que aprovarà el Consell de Ministres aquest mes de desembre.Rodríguez ha assegurat, en declaracions als mitjans després de l'assemblea del grup, que estan «molt satisfets» de la feina feta per intentar recuperar-se de la pandèmia, i com a exemple ha apuntat l'ocupació hotelera del pont de la Constitució a Conca, «de ple absolut”.A més, cadascuna de les ciutats que formen part d'aquest grup rebrà tres milions d'euros per a rehabilitació del seu patrimoni, que en el cas de Conca es destinaran per exemple a la recuperació de la muralla al congost del Huécar.El regidor ha manifestat que, encara que ha estat un any «reeixit» per al grup, els reptes del proper exercici passen per impulsar polítiques de turisme gastronòmic, en la línia de la guia ja publicada, i que els portin per exemple a participar en fires gastronòmiques de referència.Això se sumaria, ha defensat el president sortint, al patrimoni, a la cultura, a entorns naturals com el de Conca, i a activitats exclusives.«Un concert al Wizink Center de Madrid pot ser brillant, però a la Muralla d'Àvila, al Teatre Romà de Mèrida, la Plaça Major de Salamanca o la Catedral de Conca no té parangó», ha apuntat en aquest sentit.A més, també ha felicitat a l'Ajuntament de Conca per la reconstrucció del carrer Canonges, que uneix el Pont de Sant Pau i les Cases Penjades, «en temps rècord, la qual cosa considerem un motiu d'orgull».L'alcalde de Mèrida serà substituït pel de Salamanca, Carlos García, que ha coincidit amb el seu predecessor en la necessitat de desenvolupar els 45 milions del Pla Impulsa, que ha indicat que són «un premi» i un reconeixement a la feina desenvolupat per les ciutats del grup.Considera que són un col·lectiu cada vegada amb major presència i pes al país, i han de seguir treballant en benefici de les seves ciutats.Tots dos han indicat que l'Assemblea s'ha celebrat a Conca després de les peticions del seu alcalde, Darío Dolz, que per la seva banda ha agraït l'assistència del grup a la ciutat, coincidint amb el seu quart de segle.Després de l'assemblea, els alcaldes, entre ells el de Tarragona, Pau Ricomà, han inaugurat al costat del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, una placa al carrer Canonges que recorda els 25 anys de Conca com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat.Va ser un 6 de desembre de 1996 quan la UNESCO, reunida a la ciutat mexicana de Puebla, va designar Conca com la desena Ciutat Patrimoni de la Humanitat d'Espanya, molt vinculat precisament a la riquesa paisatgística que l'envolta amb les gorges del Xúquer i el Huécar.Per celebrar aquest quart de segle a la «primera divisió» del patrimoni espanyol, la ciutat ha organitzat un programa de festes que contempla concerts com el de José Mercé, el dia 7, o una exposició de José María Yturralde durant el mes de desembre.